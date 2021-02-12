السعودية بالأمم المتحدة.. فضح لانتهاكات الحوثي وتحذير لإيران

أطلعت السعودية، الجمعة، المجتمع الدولي على انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية، وحذرت من استمرار النظام الإيراني في دعمها.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المندوب الدائم السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومندوب اليمن السفير علي مجور في مقر بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف.
الاجتماع حضره سفراء وممثلو بعثات كل من: الولايات المتحدة، والدنمارك، وأستراليا، وألمانيا، وإسبانيا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، واليابان، وأيسلندا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمبرج، وأيرلندا، وفرنسا، والنمسا، وكندا.
ودعا مندوب السعودية بالأمم المتحدة في جنيف، خلال الاجتماع، المجتمع الدولي إلى وقفة جادة أمام تلك الممارسات الإرهابية الغادرة.
وسلط الواصل الضوء على "سلسة الهجمات الصاروخية التي أطلقها الحوثيون باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وغيرها، كان آخرها تلك التي استهدفت مطار أبها، واستهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط".
وأشار إلى أن "تلك الممارسات تعد إرهابية لكونها تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية، والتبعات الحقوقية والإنسانية والاقتصادية التي لحقت بالمدنيين في تلك المناطق".
وأكد المندوب الدائم ومندوب اليمن أن وتيرة الهجمات تزايدت خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن "المليشيا الحوثية لا ترغب في حل سياسي شامل يجمع كل المكونات اليمنية، في حين أن الحكومة الشرعية والمملكة أكدت أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث".
وطالب المندوب الدائم الدول المشاركة بـ"شجب وإدانة تلك الهجمات"، لافتا النظر إلى أن "النظام الإيراني سيستمر في دعم المليشيات الإرهابية في المنطقة ما لم يكن للمجتمع الدولي وقفة جادة أمام تلك الممارسات الإرهابية الغادرة".
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