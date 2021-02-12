ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
تطرح ماركة مرسيدس الألمانية نسخة "واجون" من طرازها المتميز E-CLASS إلى جانب النسخة السيدان المطروحة منه، وذلك لعام 2021 الجاري.
تتوفر، خلال عام 2021 الجاري بالسوق العالمية، مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة "جراند تورر"، تجمع بين القوة والرحابة الداخلية.
منذ بداية القرن الحالي، شهدت سوق السيارات على مستوى العالم طرح مجموعة متميزة من الموديلات التي جمعت بين القوة الرياضية والفخامة.
كان للسيارات الكونفيرتابل ذات "السقف المكشوف"، مكانة خاصة في عالم السيارات على مدار التاريخ، لما ترمز له من أناقة.
ضمن فئات SUV كبيرة الحجم، تطرح ماركة إنفينيتي اليابانية نسخة جديدة لعام 2021، من طراز QX80، تنافس بها بي إم دبليو X7.
ضمن فئات سيدان الفخمة، تطرح ماركة ألفا روميو الإيطالية نسخة جديدة لعام 2021، من طراز Giulia، بقدرات استثنائية.
ضمن فئات سيدان عالية الأداء، تطرح ماركة مرسيدس الألمانية نسخة جديدة لعام 2021 من طراز CLA-class، بقدرات متميزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. "جراند تورر" والأعلى مبيعا للمكشوفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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