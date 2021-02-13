"العمال الكردستاني": مقتل 30 جنديا تركيا باشتباكات شمال العراق

أعلنت قوات الدفاع الشعبي الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، مساء الجمعة، مقتل 30 جنديا تركيا خلال اشتباكات مع قواته في شمال العراق.
وأصدرت قوات الدفاع الشعبي، بيانا نشرته شبكة "رووداو" الكردية، جاء فيه إن وزارة الدفاع التركية تعمل على تشويه الحقائق وخداع الرأي العام بشأن هجوم قارا.
وأضافت، أن أكثر من 30 جنديا تركيا قتلوا خلال الاشتباكات مع قوات الدفاع الشعبي، وتركيا تسعى دائما لإخفاء الحقيقة بشأن عدد ضحاياها في شمال العراق، مشيرة إلى أنها ستكشف عن أسمائهم الضحايا قريبا.
والأربعاء، أطلقت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدوانا جديدا، شمالي العراق، سمته "مخلب النسر 2"، لملاحقة "العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة منظمة "إرهابية".
وبعد أقل من 24 ساعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها اطلعت عليه "دوت الخليج الإخبارية" في موقعها الإلكتروني، إن اثنين من جنودها سقطا في العملية العسكرية فيما أصيب 4 آخرون.
وتأتي "مخلب النسر ٢" استكمالاً للعمليات التي بدأتها سلطات أردوغان في يونيو/حزيران من العام الماضي، في عدوان أثار غضب العراق وقتها الذي استدعى السفير التركي وسلمه رسالة احتجاجية.
ورغم الاحتجاجات المستمرة وأساليب التنديد التي أعلنتها بغداد بوجه حكومة أردوغان مراراً وتكراراً فإن الأخير لم يكترث لتلك المطالبات واستمر في توسيع نطاق عملياته العسكرية بعمق يصل لأكثر من 150 كليومترا داخل الأراضي العراقية، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار مادية في الممتلكات.
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