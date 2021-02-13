أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 13 فبراير 2021.. الأصفر يخسر

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت 13 فبراير 2021، متأثرة بهبوط المعدن النفيس عالميا وسط صحوة الدولار.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، نتيجة ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، لكن الأسعار على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في 3 أسابيع.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 219.91 ريال (58.64 دولار)، مقابل، 220.03 ريال (58.68 دولار) في تعاملات أمس الجمعة.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية) إلى 192.42 ريال (51.31 دولار)، مقابل 192.53 ريال (51.34 دولار)، أمس.

كما انخفض سعر الجرام عيار 18 إلى 164.93 ريال (43.98 دولار)، مقابل 165.02 ريال (44.01 دولار)، خلال تعاملات الأمس.

الذهب الاقتصادي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، السبت، نحو 128.28 ريال (34.21 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6840 ريال (1824 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) بلغ 1539.38 ريال (410.5 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، انخفض الذهب في المعاملات الفورية، الجمعة، بنسبة 0.2% إلى 1822.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0539 بتوقيت جرينتش.

وصعدت الأسعار 0.6% منذ بداية الأسبوع الجاري، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1823.30 دولار.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية قليلا الأسبوع الماضي لكنها عالقة عند مستويات مرتفعة.

وكانت التعاملات هادئة، إذ إن أجزاء كبيرة من آسيا تظل مغلقة في عطلة العام الصيني الجديد، وصعد الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية البالغ أجلها عشر سنوات، مما يقلص جاذبية الذهب.

ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يطلب من الكونجرس هذا الشهر الاستثمار بكثافة في البنية التحتية بعد التقدم في إقرار حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس للتخفيف من تداعيات كورونا.

ويقول محللو إيه.إن.زد إن الذهب يظل مدعوما "إذ يتنامى احتمال تطبيق تدابير تحفيز في الولايات المتحدة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1224.86 دولار للأوقية إذ باع المستثمرون المعدن لجني بعض الأرباح بعد أن بلغت الأسعار ما يزيد عن ذروة 6 سنوات عند 1286.88 دولار في تعاملات الخميس الماضي.

لكن المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات يتجه لأفضل أسبوع منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول 2020 بمكسب 9%.

وربحت الفضة 0.4% إلى 27.04 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2349.25 دولار.