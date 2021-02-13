إصابة 7 من الأمن الأفغاني جراء انفجار بولاية قندهار

أعلنت الشرطة الأفغانية، إصابة 7 من أفراد الأمن جراء انفجار سيارة مفخخة، بخلاف إصابة 3 مدنيين في انفجار أخر استهدف عربة للشرطة في مدينة جلال آباد.
وقالت الشرطة الأفغانية في بيان لها، إن 7 من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح إثر هجوم نفذ بسيارة مفخخة واستهدف موقع تابع للقوات الأمنية في منطقة أرغنداب بمحافظة قندهار صباح اليوم السبت".
ويأتي الهجوم بعد سلسلة انفجارات شهدتها أفغانستان، الأحد الماضي، أسفرت عن وقوع إصابات وضحايا، مع تصاعد معدلات العنف بعد تعثر مفاوضات السلام.
وتوقفت محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية، ويراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقا لسحب القوات الأمريكية بحلول مايو/آيار.
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