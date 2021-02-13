أسعار العملات في المغرب اليوم السبت 13 فبراير 2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، في تعاملات اليوم السبت 13 فبراير 2021، وفق بنك المغرب المركزي.

واستقر سعر الدرهم المغربي، أمام اليورو والدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، بينما انخفض الجنيه الإسترليني.

وبحسب البنك المركزي المغربي، تكفي احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي لتغطية واردات 7 أشهر.

وفي 9 مارس/آذار الماضي، وسعت وزارة المالية والبنك المركزي المغربي، من نطاق تحرك الدرهم من 2.5% إلى 5%.

أسعار اليورو والدولار والإسترليني

واستقر سعر العملة الأوروبية عند 10.39 درهم للشراء، و12.08 درهم للبيع، وهو السعر ذاته في تعاملات أمس الجمعة.

كما استقر سعر الدولار، عند نحو 8.57 درهم للشراء، و9.96 درهم للبيع.

بينما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 11.83 درهم للشراء، و13.74 درهم للبيع، مقابل 11.87 درهم للشراء، و13.79 درهم للبيع، أمس.

تعافي الاقتصاد

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021.

ويتوافر للمغرب رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، بما يغطي أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وانكمش العجز التجاري بالمغرب خلال العام الماضي، مقارنة مع الأرقام المسجلة في 2019.

وقال مكتب الصرف المغربي، إن العجز التجاري انكمش 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند 2.28 درهم للشراء، و2.65 درهم للبيع خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، حسب موقع المركزي المغربي.

وبقي سعر صرف الدرهم الإماراتي، عند مستوى 2.33 درهم للشراء، و2.71 درهم للبيع.

واستقر أيضا سعر الدينار الكويتي عند 28.34 درهم للشراء، و32.93 درهم للبيع.

تحويلات العاملين بالخارج

وزادت تحويلات العمالة المغربية في الخارج عام 2020، بنسبة 5% لتصل إلى 67.99 مليار درهم مقابل 64.77 مليار درهم في 2019.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع استقرار تلك التحويلات.