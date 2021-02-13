تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 13 فبراير 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 13 فبراير 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل العملات، كما أسهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

واستقر الجنيه المصري، اليوم السبت، أمام الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

استقرار الريال

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 4.151 جنيه للشراء، و4.178 جنيه للبيع.

ووفق مسح لـ"دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي في البنوك، عند نحو 4.09 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.15 جنيه في 5 بنوك، هي عودة، وبلوم مصر، والمشرق، والأهلي اليوناني، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك الإسكان والتعمير.

فيما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.089 جنيه للشراء و4.180 جنيه للبيع.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 15.57 جنيه للشراء، و15.67جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، عند مستوى 18.89 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، عند نحو 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، اليوم السبت، نحو 4.238 جنيه للشراء، و4.266 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر الدينار الكويتي، عند نحو 51.44 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع.

سندات بـ3 مليارات دولار

وأفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي ترتب بيع مصر لسندات على 3 شرائح بأن الحكومة المصرية تتوقع جمع نحو 3 مليارات دولار من العملية.

وحسب الوثيقة تلقت مصر طلبات بأكثر من 9 مليارات دولار.

وأظهرت الوثيقة وفق وكالة رويترز أن مصر قلصت السعر الاسترشادي إلى ما بين 4.125% و4.25% لشريحة الخمس سنوات ونحو 6.125% لسندات لأجل عشر سنوات وحوالي 7.75% لسندات لأجل 40 عاما.