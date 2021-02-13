وزير بريطاني يشيد بتعيين مبعوث للخليج: يعزز التعاون

أشاد جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتعيين مبعوث خاص إلى الخليج، مؤكدا أن لندن تتمتع بعلاقات قوية وهامة مع دول الخليج.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،: إن "تعيين إدوارد أندي ليستر مبعوثا خاصا جديدا بمنطقة الخليج سيعزز التجارة والأمن والثقافة والتعاون الموسع مع أصدقائنا وحلفائنا بالمنطقة".



والجمعة، كشف مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، النقاب عن أنه تم تعيين إدوارد ليستر مبعوثا خاصا جديدا لمنطقة الخليج.

وأصدر مكتب جونسون بيانا جاء فيه "الخليج منطقة ذات أهمية بالغة من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية، ويسعدني أن أرسل اللورد إدوارد ليستر للعمل مع شركائنا هناك".

وأضاف "يشير تعيينه إلى طموحي في تحقيق تحديث شامل لعلاقاتنا الخليجية، وخلق وظائف وتعزيز الازدهار في الداخل مع الوفاء بأولوياتنا وقيمنا في الخارج".