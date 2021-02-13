محاكمة ترامب.. "الشيوخ" يؤيد الاستماع للشهود

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح الاستماع للشهود في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يطيل أمد المحاكمة.

وصوت خمسة جمهوريين إلى جانب جميع الديموقراطيين الخمسين لصالح الاستماع للشهود، بعدما أشار الديموقراطيون الذين يديرون العملية إلى نيتهم إصدار مذكرة تنص على استدعاء جايمي هيريرا بيوتلر، النائبة التي أفادت عن حصول اتصال بين زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي، والرئيس السابق خلال الاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني.

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس فريق المدعين الديموقراطيين في محاكمة دونالد ترامب، جيمي راسكين، أنهم يريدون استدعاء نائبة جمهورية للإدلاء بشهادتها، ما قد يؤخر التصويت على الحكم والتبرئة المحتملة للرئيس السابق.

وقال راسكين في مستهل اليوم الخامس من جلسات المحاكمة إنّه سيستدعي جايمي هيريرا بيوتلر، النائبة التي أفادت عن حصول اتصال بين زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي ودونالد ترامب خلال الاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني.

وتتطلب الموافقة على مثول شاهد جديد غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو، وحيث للديموقراطيين 50 صوتا.

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل كشف، السبت، أنه سيصوت ضد إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكتب ماكونيل في رسالة لزملائه حصل موقع "بوليتيكو" على نسخة منها، "أنا مقتنع بأن إجراءات العزل هي أداة استبعاد في المقام الأول وبالتالي فإننا نفتقر إلى الاختصاص"، مضيفا "سأصوت من أجل التبرئة".

ومع هذا الموقف، يرجح إلى حد بعيد أن يفشل الديموقراطيون في تأمين غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد عبر دوره في إثارة حشد حاصر مقر الكابيتول.