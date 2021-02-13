3 قتلى بكمين "إرهابي" طال قافلة للجيش النيجيري

لقي 3 جنود من الجيش النيجيري مصرعهم، وأصيب رابع بجروح خطيرة، في كمين نصبته جماعة إرهابية استهدف قافلتهم شمال شرق البلاد.
وفتح إرهابيون من تنظيم داعش في غرب أفريقيا النار على قافلة في قرية "باروانتي" بمنطقة بحيرة تشاد في وقت متأخر الجمعة، بعد انفجار لغم أرضي كانوا قد زرعوه في إحدى شاحنات القافلة.
وقال ضابط لوكالة الأنباء الفرنسية، إنّ "الإرهابيين فتحوا النار فقتلوا ثلاثة جنود واستولوا على شاحنة أسلحة، وهناك جنديين في عداد المفقودين، فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة".
وكانت القافلة متوجهة إلى بلدة باغا لصيد الأسماك على ضفاف بحيرة تشاد، المعقل الرئيسي لتنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا عندما تعرضت للكمين.
وتنشط جماعة "بوكو حرام" الإرهابية وتنظيم داعش بغرب أفريقيا، في شمال شرق نيجيريا.
وأسفر التمرد الذي يشهده شمال شرق نيجيريا منذ عشر سنوات عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتشريد مليونين.
وامتد العنف لاحقا إلى الدول المجاورة مثل النيجر وتشاد والكاميرون، ما دفع لإنشاء تحالف إقليمي عسكري لمواجهة الإرهابيين.
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