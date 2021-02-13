دبلوماسي إسرائيلي يكشف رد نتنياهو على عدم اتصال بايدن

أكد سفير إسرائيل في واشنطن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يشعر بانزعاج لعدم اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن به حتى الآن.

وقال السفير جلعاد إردان لمحطة "إن 12" الإسرائيلية، إن "رئيس الوزراء غير قلق بشأن موعد المحادثة".



وأضاف أن بايدن لديه قضايا عاجلة يتعامل معها مثل جائحة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية.

ونفى البيت الأبيض، الجمعة، أن يكون بايدن تجاهل نتنياهو من خلال عدم إدراجه حتى الآن في الاتصالات الهاتفية بالزعماء الأجانب منذ توليه المنصب في 20 يناير/ كانون الثاني.



وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة للصحفيين إن الزعيمين سيتحدثان قريبا.

واتصل بايدن بالفعل بالعديد من الزعماء الأجانب من بينهم زعماء الصين والمكسيك وبريطانيا والهند وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا.

وقال ديفيد ماكوفسكي مدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، على "تويتر"، إنه "فور أن يبدأ بايدن الاتصال بزعماء الشرق الأوسط سيكون نتنياهو على الأرجح الأول بينهم".