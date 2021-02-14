الجيش اليمني يسقط "مسيرة" حوثية مفخخة بشمال صعدة

أعلن الجيش اليمني، الأحد، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مواقعه في محافظة صعدة.
وقال المتحدث الإعلامي لمحور آزال المقدم مازن الشوكي، إن "الدفاعات الجوية للجيش في محور آزال بمديرية باقم شمال صعدة، أسقطت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو مواقع تمركز الجيش في المديرية".
وأكد المقدم الشوكاني، في حديث نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، على "جاهزية قوات الجيش بمحور آزال وقدرتها التصدي لأي محاولات إرهابية تقوم بها المليشيا الحوثية".
ودأبت مليشيا الحوثي على استخدام الطائرات المسيرة المفخخة في استهداف مواقع الجيش اليمني، والمدنيين في السعودية، والتي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.
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