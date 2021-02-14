سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 14 فبراير 2021.. ارتفاع قياسي

قفز سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد، خلال التعاملات المبكرة للسوق السوداء، وبقي مستقرا في البنك المركزي.

وبلغ سعر الدولار في السودان نحو 380 جنيها مقابل 335، وسط نقص هائل في العملات الأجنبية لدى السوق السودانية، وفق وسائل إعلام محلية.

واستقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

في الوقت نفسه، زادت متوسطات أسعار اليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة منذ تولي حكومة انتقالية الحكم في منتصف 2019 بعد انتفاضة، إذ بلغ التضخم 254% في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى جانب عجز في الوقود والخبز والكهرباء.

وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، عن التشكيل الحكومي الجديد الذي ضم 26 حقيبة وزارية. وشهد التشكيل استحداث وزارات جديدة أهمها الاستثمار والبترول، بالإضافة لفصل الصناعة عن التجارة.

وقال رئيس الوزراء السوداني إن التشكيل الجديد يهدف لمعالجة الأزمات من خلال برنامج محكم، بجانب المحافظة على البلاد من الانهيار.

اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو في البنك المركزي السوداني اليوم عند 66.69 جنيه للشراء و67.03 جنيه للبيع،فيما زاد في تعاملات السوق السوداء إلى 450 جنيها .

وبلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي السوداني 76.15 جنيه للشراء و76.53 جنيه للبيع، وقفز في السوق الموازية إلى 470 جنيها.

الريال والدرهم والدينار

وحسب موقع البنك المركزي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر العملة السعودية في السوق السوداء إلى97 جنيها.

وظل سعر الدرهم الإماراتي لدى المركزي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع.

وقفز سعر الدرهم في السوق السوداء إلى99 جنيها.

وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى المركزي السوداني 181.63 جنيه للشراء و182.54 جنيه للبيع، بينما قفز السعر في السوق غير الرسمية إلى 820 جنيها.