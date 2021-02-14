سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 14 فبراير 2021

واصل سعر الدولار الصعود مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد، في تعاملات السوق غير الرسمية، بينما استقر لدى البنوك والصرافات.

وتراوح سعر الدولار في لبنان بين 8840 - 8880 ليرة لكل دولار، مرتفعا بنحو 15 ليرة عن أمس السبت، في الوقت الذي تضاعفت فيه أزمة نقص العملة الخضراء، وفق وسائل إعلام محلية.

يأتي تراجع الليرة اللبنانية، بينما يواجه مصرف لبنان نقصا في احتياطي الدولار تدريجياً منذ نهاية 2019، الأمر الذي ولد ضغوطاً متزايدة في تأمين الاحتياجات الأساسية المدعومة منه وعلى رأسها الدواء.

البنك المركزي

واستمر سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وأدت أزمة الدولار إلى نقص كبير بالأدوية في لبنان التي يستورد أغلبها من الخارج على نحو كبير.

وتشهد البلاد منذ أشهر، على وقع الانهيار الاقتصادي والمالي المتمادي، نقصاً كبيراً في الأدوية المستوردة بغالبيتها من الخارج، سواء تلك التي تستخدم لعلاج مرضى كوفيد-19 أو الأمراض المزمنة وصولاً إلى مسكنات الألم العادية وحتى الفيتامينات.

وحسب وكالة فرانس برس، انتعشت منذ نهاية العام، سوق سوداء وصل فيها سعر بعض الأدوية إلى معدلات خيالية.

وفجر جر إيلي طربيه رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان مفاجأة مدوية حول مصير تعويضات انفجار مرفأ بيروت، حيث قال في حوار لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن التعويضات ستتبخر حال تبين كون الحادث "إرهابيا".

وطالت الأضرار الناجمة عن الانفجار حوالي 62 ألف وحدة سكنية ونحو 20 ألف مؤسسة تجارية.