الاغتيالات والثلث المعطل والخليج.. رسائل الحريري بذكرى 14 فبراير

طالب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الأحد، بضرورة توقف مسلسل الاغتيالات الذي يهدف إلى هدم وتعطيل البلاد.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، خلال كلمته، "اللبنانيون بعد 16 عاما من وفاة رفيق الحريري مدركون من المسؤول عن هدم وتعطيل البلاد"



وأكد الحريري في مؤتمر صحفي، في الذكرى 16 لاغتيال والده رفيق الحريري، أن الحكم سينفذ على سليم عياش مهما طال الزمن.

وفضح اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، مليشيا حزب الله وأكدت ضلوعها في أزمات البلاد، خصوصا عقب إدانة عضوها من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بـ"المشاركة في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري."

الثلث المعطل

وفيما يخص الإصلاحات والوضع الداخلي، أكد الحريري، أن هناك فرصة للإصلاح لكن هناك من

يعطلها، مؤكدا على ضرورة تغيير منظومة التهريب والفساد والمحاصصة.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني المكلف، أن محاربة الفساد تبدأ باستقلال القضاء، وأن حل الأزمة الحالية يكمن في حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تحقيق تطلعات الشعب.

وأوضح الحريري، أن هناك حماس دولي لوقف انهيار لبنان وإعادة إعمار بيروت ولكن في انتظار حكومة اختصاصيين غير حزبيين.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، إن من يمنع تشكيل الحكومة يمنع الإصلاح ويؤخر الإعمار.

وكشف الحريري خلال كلمته عن مباحثات تشكيل الحكومة اللبنانية، قائلًا: " قابلت الرئيس عون 16 مرة من وقت تكليفي وأعطاني لائحة بكل الأسماء المناسبة في رأيه لتولي حقائب وزارية".



وتابع الحريري، "اقترحت على الرئيس عون 18 وزيرا غير حزبي للحكومة الجديدة.. ولن أتراجع عن تشكيل حكومة ليس بها ثلث معطل".

وأكد الحرير، أن جواب الرئيس عون على اقتراحاته للوزارة لم تكن مشجعة.

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني المكلف، أن هناك من يرى أن مصلحته الشخصية في خراب البلاد أو فوق مصلحتها.

الخليج ومساندة لبنان

وقال الحريري، خلال كلمته، إنه يزور الدول العربية لحشد الدعم للبنان، ولا مخرج عن الأزمة بمعزل عنهم.

وطالب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، بضرورة التوقف عن استخدام لبنان منصة للهجوم على دول الخليج.





وفي وقت سابق اليوم الأحد، أحيا سعد الحريري، الذكرى السنوي الـ16 لاغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بمراسم مقتضبة اقتصرت على قراءة الفاتحة على قبره في بيروت.

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة المكلف، فقد زار الحريري برفقة عمته، رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية بهية الحريري وعمه السيد شفيق الحريري، ضريح الرئيس رفيق الحريري في وسط بيروت وقرأوا الفاتحة عن روحه.