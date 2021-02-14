"يونيتامس" تؤكد دعمها الكامل للسودان

أكدت بعثة الأمم المتحدة "يونيتامس" التزامها بمساعدة السودان بشكل كامل لعبور المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك لدي لقاء عضو السيادي الفريق إبراهيم جابر بمكتبه بالقصر الجمهوري، الأحد ، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرس.

وأكد عضو مجلس السيادي السوداني، التعاون التام مع بعثة الأمم المتحدة "يونيتامس" لتمكينها من القيام بدورها وتسهيل مهامها في البلاد.

وشدد جابر في بيان صحفي، على تنفيذ ماجاء في القرار ٢٤ _٢٥ الخاص بإنشاء البعثة والذي حدد الأهداف الأربعة المتمثلة بالمساعدة في التحول السياسي وإرساء دعائم السلام وبناء السلام وحشد الدعم.

بدوره أوضح السفير عمر الشيخ، رئيس اللجنة التنسيقية الوطنية لبعثة يونيتامس، أن الطرفان اتفقا على الاستمرار في التعاون التام من خلال اللجنة التنسيقية الوطنية لمتابعة تحقيق أهداف البعثة مع فريق الدعم القطري، مؤكدا التزام البعثة بتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودان.

وكان قد أعلن السودان انسحاب بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة بدارفور "يوناميد"، في الخامس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي تمهيدا لبدء عمل بعثة "يونيتامس" مطلع العام الجاري.

ووفق لقرار مجلس الأمن الدولي، يستمر تفويض بعثة "يونيتامس" اعتبارا من يناير الماضي، لمدة عام قابلة للتجديد، على ألا يتجاوز تفويضها نهاية المرحلة الانتقالية في السودان.