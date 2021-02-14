ثالث عريضة لسحب الثقة من الغنوشي تؤذن بمفاجآت

109 توقيعات وشّحت حتى الساعات الأخيرة ثالث محاولة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي.

ومن المقرر أن يسلم النواب عريضتهم يوم غد الإثنين إلى رئاسة مكتب البرلمان تمهيدا لجلسة عامة لمناقشتها.

رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان التونسي حسونة الناصفي أكد في تدوينته عبر "فيسبوك" أن الاتفاق الحاصل بين النواب المستقلين الذين أطلقوا هذه العريضة الأخيرة وبقية زملائهم المنتمين إلى كتل يقتضي تقديمها إلى مكتب مجلس نواب الشعب حالما تبلغ 109 إمضاء وهو ما حصل فعلا.

الناصفي أضاف أنه حالما تقدم العريضة للمكتب سيتمّ إعلان أسماء موقعيها من نواب الشعب التونسي، مجدّدا اعتقاده وكتلته في ضرورة تغيير المشهد البرلماني ضمانا لحسن تسيير أعماله وإدارة خلافاته والتعامل مع جميع مكوناته بحياد وتوازن وهو ما لم ينجح في تحقيقه رئيس مجلس نواب الشعب الحالي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي .

العريضة الثالثة من نوعها من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي أطلقها نواب مستقلون منذ فترة في محاولة جديدة لتجميع أكثر ما يمكن من الإمضاءات المساندة بين المستقلين والمنتمين من نواب البرلمان التونسي المتشرذم والذي تبسط عليه الحركة الإخوانية وداعموها نفوذها.

محاولتان سابقتان

عريضتان سابقتان كانتا طرحتا في المجلس النيابي التونسي منذ بداية العهدة النيابية بعيد انتخابات 2019 التشريعية الأخيرة إلا أنهما لم تحظيا بتوافق على خلاف المحاولة الثالثة المدعومة من قبل كتلتين برلمانيتين معارضتين لكن بينهما خلافات.

كتلة الحزب الدستوري الحر المعارض كانت بدأت بإطلاق أولى عرائض سحب الثقة من الغنوشي حين بادرت رئيسته عبير موسي بتقديمها للنواب والدفاع عنها على قاعدة فشل الغنوشي في إدارة أعمال المجلس وباعتباره زعيم تنظيم سياسي إرهابي يستحوذ على المشهد السياسي التونسي بالطرق العنيفة والفاسدة كلها، في إطار حربها الضروس ضد التنظيم الإخواني وذراعه التونسية؛ حركة النهضة، ولم تتقدم هذه المبادرة كثيرا باعتبار عدم جمعها عدد التواقيع الضروري لتقدم إلى مكتب المجلس النيابي.

ويلزم تقديم عريضة سحب الثقة توقيع 73 نائيا كنصاب قانوني لإيداعها في البرلمان لمناقشتها.

الكتلة الديموقراطية المعارضة أطلقت هي الأخرى عريضة مماثلة منذ سنة تقريبا بلغ عدد الموقعين عليها قرابة الثمانين نائبا منتميا ومستقلا طرحت من اجتماع مكتب المجلس ولم تلق طريقها إلى النجاح هي الأخرى.

حرب الرئاسات في تونس تشتد رحاها

وقد باتت حرب الرئاسات الطاحنة المعلنة ملح الساحة السياسية التونسية مؤخرا، حين بات الصراع بين رأس السلطة التنفيذية الأول رئيس الجمهورية قيس سعيد ورأس السلطة التشريعية وحليفه رئيس الحكومة هشام المشيشي مركز الأزمة السياسية التي يحاول فيها زعيم الإخوان ورئيس الحكومة "كسر عظم رئاسة الجمهورية" كما سمّاها المحللون السياسيون، كي تخلو لهما ومن معهما ساحة الحكم وتتاح لهما فرصة اللعب بأمن تونس واستقرارها داخليا ودوليا.

تونس شهدت منذ بدايات السنة الجديدة 2021 تحركات احتجاجية شعبية واسعة مطالبة بحل البرلمان ومحاسبة رئيسه وعصابته داخل المجلس التشريعي وخارجه ومنادية بتغيير النظام السياسي الذي ترتهنه الحركة الإخوانية ومساندوها من الأحزاب.

بعض هذه الاحتجاجات أدارها مساندو رئيس الدولة قيس سعيد باعتباره الرمز الوحيد الذي ناصب النهضة وسياستها العداء السياسي والأخلاقي، وباعتباره هدف شرورها الأول منذ انتخابات 2019.

حادثة محاولة تسميم الرئيس ما زالت حارقة في أذهان التونسيين رغم محاولات النهضة وجيشها تمييعها، فقد أعلنت رئاسة الجمهورية منذ أسابيع أن طردا مسموما استهدف حياة قيس سعيد بعد إعلانه رفضه التحوير الحكومي المسموم الذي هندسه الغنوشي والمشيشي ولغّموه بأربعة أسماء وزارية عليها شبهات فساد وتضارب مصالح منها المؤكد بملفات إثبات وازنة.

ولم يؤد وزراء التحوير إلى الآن اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد باعتبار رفضه تنفيذهم هذا الإجراء الدستوري أمامه طالما بينهم "فاسدون" ما جعل البلاد تعيش مأزقا دستوريا لا يؤذن بانفراج قريب.