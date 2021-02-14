أول سفير للإمارات في ‫إسرائيل يؤدي اليمين القانونية

أدى محمد محمود آل خاجة اليمين القانونية كأول سفير للإمارات في ‫إسرائيل.

وأمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أدى السفير آل خاجة اليمين القانونية، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).





وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تمنياته للسفير الخاجة بالتوفيق في مهمته والعمل بجد وصدق على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وإسرائيل بما يحفظ للبلدين والشعبين مصالحهما المشتركة ويعزز ثقافة السلام والتعايش والتسامح بين شعبيهما وشعوب المنطقة.

ومؤخرا، أعلنت الإمارات أن فتح سفارتها في تل أبيب تأثر بالقيود الاحترازية التي تفرضها إسرائيل للحد من انتشار فيروس كورونا، معربة عن أملها في أن تتم هذه الخطوة قريبا.



وفي سياق آخر، تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي،أوراق إعتماد جوليو سيمون كاستانوس زوين سفير الدومينيكان وأفضال محمود ميرزا سلطان محمود سفير باكستان اللذين نقلا تحيات زعيمي بلديهما إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتمنياتهما لهما بدوام الصحة والسعادة ولشعب الإمارات مزيدا من التقدم والرخاء.

وقد رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالسفيرين الجديدين متمنيا لهما و لأسرتيهما إقامة سعيدة وطيبة على أرض الإمارات العزيزة.





وخاطبهما الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : "أنتما وجميع السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والدولية محل اهتمام ورعاية قيادة و حكومة دولة الإمارات وحرصهما على توفير جميع الأسباب والتسهيلات اللوجستية لكم حتى تؤدوا مهام أعمالكم بنجاح تام وتعيشون في كنف مجتمع عربي مضياف بأمان واستقرار".





حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وأداء اليمين عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والتعاون الدولي وشؤون الرئاسة.