وظائف جديدة بتطبيق جوجل Photos لهذه الهواتف فقط

أعلنت شركة جوجل الأمريكية، اليوم الإثنين، عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق الصور Photos.

ويتضمن التحديث العديد من الوظائف المتطورة لتحرير الفيديو وإمكانات رائعة لتحرير الصور لأصحاب الاشتراكات المدفوعة.



وأشارت جوجل إلى أن طرح التحديث الجديد لتطبيق Photos لهواتف أندرويد سيكون في غضون أيام قليلة، في حين سيتم طرح الإصدار المخصص لأجهزة أبل الجوالة في غضون بضعة أشهر.

وأوضحت جوجل أنها قامت بتحديث أداة تحرير الفيديو Video Editor؛ حيث يوفر التطبيق إمكانيات جديدة لقص الفيديو وتغيير المنظور وإضافة الفلاتر وتعديل درجة السطوع ونسبة التباين والتشبع اللوني وتوازن اللون الأبيض.

ويشتمل الإصدار الجديد من تطبيق جوجل Photos على العديد من الوظائف الجديدة لتحرير الصور؛ حيث تتوفر وظائف Portrait Blur وPortrait Light أيضا للصور، التي لا تحتوي على معلومات العمق، بحيث يمكن محاكاة تأثير البوكيه وضوء الاستوديو، حتى مع الصور، التي لم يتم التقاطها في وضع البورتيريه.

أضافت جوجل أن تطبيق الصور Photos يوفر العديد من التأثيرات الجديدة، التي يتم تشغيلها بواسطة تقنية تعلم الآلة، وبالتالي فإنه يمكن إجراء العديد من الإجراءات المعقدة بنقرة واحدة، ومن ضمن هذه التأثيرات إمكانية ضبط السماء تلقائيا في صور المناظر الطبيعية، بينما يتم ضبط نسبة التباين والتعريض في مواضع محددة في الصورة.

وللاستفادة من هذه الوظائف الجديدة تشترط جوجل توافر هاتف ذكي بذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت مع نظام تشغيل أندرويد جوجل 8.0 على الأقل.