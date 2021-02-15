لعبة الانتعاش الاقتصادي "تحبط" الذهب والبلاتين لأعلى قمة

واصلت أسعار البلاتين الارتفاع، اليوم الإثنين، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات، بدعم من الرهان على التعافي الاقتصادي.

يأتي ذلك بفضل تعزز توقعات المستثمرين في أن يدعم تعافٍ اقتصادي الطلب على المعدن المستخدم في صناعة السيارات ويؤدي إلى نقص المعروض.



وارتفع البلاتين، الذي تستخدمه صناعة السيارات لتنقية عوادم المحركات من الانبعاثات، إلى أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2015 مسجلا 1285.17 دولار للأوقية (الأونصة). وكان مرتفعا 2.1% عند 1279.12 دولار بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى إيه.بي.سي بوليون "لعبة الانتعاش الاقتصادي، التي تشمل تعافيا في الطلب على الحلي الصينية في 2021، في ظل مخاوف من أن تظل إمدادات (جمهورية) جنوب أفريقيا عرضة للتأثر بكوفيد-19" تقود الأسعار.

أما الذهب فقد تراجع في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1820.16 دولار للأوقية، إذ قفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى ذروة نحو 11 شهرا يوم الجمعة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خلال التداول عند 1823.30 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير استراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس: "وضع الذهب كملاذ آمن لا يحمل نفس القدر من البريق كما كان يوما، بينما يحدونا الكثير من التفاؤل حيال النمو الاقتصادي".

وارتفعت الفضة 0.5% إلى 27.48 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2385.30 دولار.