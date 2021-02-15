"ايدج" توقع اتفاقية دفاعية ثلاثية الأطراف مع شركتين أوكرانيتين

وقعت "ايدج" مجموعة التكنولوجيا المتقدمة الإماراتية المتخصصة في الدفاع اتفاقية تعاون استراتيجي ثلاثية الأطراف مع شركتين أوكرانيتين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم ، الاتفاقية التي وقعتها "ايدج" تمت مع "UkrOboronProm" مجموعة الدفاع الأوكرانية المملوكة للدولة و"Ukrspecexport" شركة تجارة الأسلحة الأوكرانية المملوكة للدولة.

وستتيح الاتفاقية للأطراف الثلاثة إمكانية تبادل وتطوير تقنيات متقدمة تقود إلى استثمارات قيمتها أكثر من مليار دولار.

ووقع فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في ايدج، ويوري هوسيف، المدير العام في "UkrObornProm" وفاديم نوزدريا، المدير العام في "Ukrspecexport" الاتفاقية بحضور ممثلين عن كل الأطراف وذلك في قصر الإمارات بأبوظبي.

وقال فيصل البناي: "تولي ايدج اهتماماً بالغاً للتعاون والتطوير المشترك ..ويعكس توقيع هذه الاتفاقية ثلاثية الأطراف رغبتنا في التعاون مع شركات دولية رائدة في قطاع الدفاع".

وتابع:" ونحن متحمسون إزاء الفرص التي تتاح للإمارات وأوكرانيا للتعاون والتبادل والاستفادة المشتركة من الإمكانات العسكرية والتقنية لكلا البلدين".

بدوره، قال يوري هوسيف: "تأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية ثمرة لتعاوننا مع مجموعة ايدج وهي خطوة مهمة في إطار جهود التعاون والتطوير المشترك بين الجانبين".

وتابع:" ويحمل توقيع الاتفاقية معنى خاصاً بالتوازي مع الزيارة الرسمية للرئيس الأوكراني إلى دولة الإمارات".

من جهة أخرى، علق فاديم نوزدريا بالقول: "تفخر شركتنا بأن تكون طرفاً في هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع مجموعة ايدج ..إننا نقدم أفضل التقنيات المتوفرة في أوكرانيا إضافة إلى برامج تطوير مشتركة طموحة".

وتعد UkrOboronProm مجموعة دفاعية أوكرانية حكومية تأسست في عام 2010 لإدارة مشاريع المجمع العسكري الصناعي.

وتضم اليوم تحت مظلتها أكثر من 100 شركة في خمسة قطاعات دفاعية رئيسية، لا سيما في التسلح وتصنيع وتطوير المعدات العسكرية والبحث العلمي وعمليات الاستيراد والتصدير.

وتعتبر Ukrspecexport شركة أوكرانية حكومية تتخصص في التسلح والذخائر والمعدات العسكرية والخاصة، وقطع الغيار والمكونات، والمتفجرات، بالإضافة إلى منتجات أخرى يمكن استخدامها في تطوير وتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة.

وتقوم الشركة بأعمال الإصلاح والصيانة والتحديث للأسلحة والمعدات العسكرية للعملاء الأجانب، بالإضافة إلى تصدير التقنيات المتطورة.

الجدير بالذكر أن "ايدج" الإماراتية، هي مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره والتي تصنف بين أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.