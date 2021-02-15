"الطاقة الذرية": إيران تتراجع عن التزاماتها وتنهي عمليات التفتيش

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن إيران أبلغتها بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل.

وقال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على "تويتر" الإثنين، إن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خطتها لإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتابع كاظم غريب ابادي "سيتم تنفيذ قانون أقره البرلمان في الوقت المحدد، وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لضمان الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت المناسب، وبعد كل شيء، النوايا الحسنة تجلب النوايا الحسنة!".

وهددت إيران في وقت سابق، بتقييد عمليات التفتيش، التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع نهاية الشهر الجاري، في تصعيد جديد للأزمة.

وشددت إيران على ضرورة قيام الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بتنفيذ تعهداتها قبل نهاية الشهر الجاري. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن الحكومة مكلفة من البرلمان بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا لم تعد الأطراف الأخرى بتنفيذ التزاماتها قبل نهاية الشهر.



تجدر الإشارة إلى أن الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو جزء من الاتفاق النووي لإيران الذي تم التوصل إليه عام 2015 ، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بصورة أحادية من الاتفاق، ووصفته بالاتفاق الأسوأ في التاريخ.

وحذرت وكالة الطاقة الذرية طهران لعدم تعاونها مع مفتشي الوكالة لدخول المواقع النووية. وتصدر الوكالة، التي تشرف على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 والذي رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، تقارير فصلية عن البرنامج النووي الإيراني لدولها الأعضاء.



الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة دول 5+1 في العاصمة النمساوية فيينا، يونيو/حزيران عام 2015، وخرقته طهران مرارا، يلزمها بتقليص مخزونها من اليورانيوم المخصب المستخدم لصنع وقود المفاعلات النووية وأسلحة الدمار الشامل في غضون مدة تصل إلى نحو 15 عاما، وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي لديها لـ10 سنوات.