"آيدكس" و"نافدكس".. العالم على موعد مع أحدث الصناعات الدفاعية

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021 عن جاهزيتها لانطلاق فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المعرضين.

وتنطلق الفعاليات التي تعقد تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اعتباراً من يوم الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، إلى جانب مؤتمر الدفاع الدولي 2021 الذي يقام في 20 فبراير في مركز أدنوك للأعمال.

ويستعرض معرضا "آيدكس" و"نافدكس" 2021 اللذان تنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات، أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة.

أحدث تكنولوجيا



ويسلط المعرضين الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الإمارات، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

وفي السياق ذاته، يجمع مؤتمر الدفاع الدولي 2021، الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم على أرض الواقع في مركز أدنوك للأعمال افتراضياً من خلال منصات التواصل العالمية، لمناقشة ازدهار وتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وحمايتهم في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

أكبر الأجنحة

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للمعرضين أن جناح الإمارات يعد الأكبر في معرض آيدكس 2021 يليه جناح الولايات المتحدة الأمريكية ثم جناح السعودية والصين ثم جناح جمهورية فرنسا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة عشرة لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس" ومؤتمر الدفاع الدولي 2021.

وحضر المؤتمر الصحفي، اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس"، واللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، ونائب رئيس اللجنة العليا، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها.

الصناعات الدفاعية

وأكد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي في كلمته خلال المؤتمر أن معرض "آيدكس" أسهم في دعم قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية والدولية منذ انطلاقته الأولى، ورسخ مكانة دولة الإمارات ودورها المحوري محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأشار إلى أن معرضي "آيدكس" و"نافدكس" ومؤتمر الدفاع الدولي من الفعاليات الدولية الحيوية والاستراتيجية التي نجحت في التحول إلى منصات عالمية متكاملة تستقطب أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية البرية والبحرية والجوية من تكنولوجيا وإبتكارات تواكب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف أن الدورة القادمة ستدشن مرحلة التعافي من جائحة "كوفيد-19"، وذلك على الرغم من الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، لتبرهن على جاهزية دولة الإمارات وإمارة أبوظبي وقدرتها على تنظيم واستضافة هذه الفعاليات الدولية الرائدة.

مشاركة مرتفعة



وتابع:" شارك في هذه الفعاليات التي تلعب دوراً رئيساً في تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، قادة الصناعات الدفاعية من جميع أنحاء العالم لعقد الشراكات المثمرة".







وأضاف، أن الدورة المقبلة ستتيح للمشاركين والزوار فرصة فريدة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه قطاعات الدفاع والأمن العالمية من تكنولوجيا ومعدات مبتكرة للمساهمة في تحقيق السلام العالمي.

اليوبيل الذهبي

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد المعرضان والمؤتمر ارتفاعاً في نسبة المشاركة الوطنية التي أثبتت قدرتها على المنافسة الدولية بقطاعات الدفاع والأمن، من حيث الابتكار والإنتاجية والمعدات والكوادر البشرية المتميزة.

وأضاف، أن انطلاق الدورة الجديدة من المعرضين والمؤتمر في هذا العام الاستثنائي، عام 2021، يتزامن مع عام الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات ، المناسبة التي تتوج نصف قرن من العطاء والبناء والتنمية والإنجازات على مختلف الأصعدة، والتي كفلت للإمارات مكانتها الدولية المرموقة.

وأكد، أن "آيدكس" و"نافدكس" ومؤتمر الدفاع الدولي، نقطة انطلاق لمواصلة نشاط سياحة الأعمال والمساهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق قفزات جديدة نحو المستقبل، واستكمال قصة نجاح الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، سعياً لبناء اقتصاد وطني تنافسي يستند إلى المعرفة والابتكار.

الإمارات وجهة عالمية آمنة

وأشار إلى أن انعقاد هذه الدورة خلال هذه المرحلة، يرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية آمنة وجاذبة، تعاملت وبفضل رؤى قيادتها الرشيدة الثاقبة، بشكل استباقي مع جائحة "كوفيد-19" واحتوت مخاطر انتشارها، وهي قادرة على الترحيب بالعالم مجدداً.

وعبر اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، ونائب رئيس اللجنة العليا، عن فخره بانطلاق الدورة القادمة من "آيدكس" و"نافدكس" ومؤتمر الدفاع الدولي 2021 خلال هذه المرحلة، لتعكس ثقة المجتمع الدولي والشركاء والمتعاملين بقدرتنا على تنظيم هذه الدورة الاستثنائية في موعدها المقرر.





وأشار إلى أن اللجنة قامت بالتعاون مع "أدنيك" بوضع خطط مفصلة ومدروسة بعناية لتنظيم هذه الدورة الاستثنائية، التي تعد أولى الفعاليات الدفاعية العالمية التي تنعقد على أرض الواقع في مرحلة التعافي من جائحة "كوفيد-19"، والحدث الأكبر على مستوى إمارة أبوظبي.

إدارة الجائحة

وتابع: تم تسجيل نسبة مشاركة مرتفعة للوفود الرسمية وصناع القرار والخبراء والمتخصصين في هذه القطاعات الحيوية من العديد من دول العالم.



ونوه بأنه في كل دورة، تقوم شركة "أدنيك" واللجان المنظمة للفعاليات بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع خطط تساهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالوفود الدولية والعارضين والإعلاميين والزوار والمشاركين في هذا الحدث.

أكثر من 2000 مشارك



وأشار إلى أن الدورة القادمة ستجمع أكثر من 24 خبيراً ومتخصصاً من مختلف دول العالم على أرض الواقع وافتراضياً، وستستقطب افتراضياً أكثر من 2000 من قادة وخبراء قطاع الدفاع العالميين من 80 دولة.

وتابع: ويتاح للمشاركين فرصة الاجتماع والاستمرار في ممارسة أعمالهم، خاصة مع وجود عدد كبير من الهيئات المختصة بتزويد الجهات الحكومية بالتدابير التي تعزز دفاعات بلادهم، لترسخ المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات ودورها المحوري في دعم الصناعات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً.





جلسات المؤتمر



وتابع: ستنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "الفرص الابتكارية في إدارة أنظمة سلسلة التوزيع لحقبة ما بعد كورونا"، تليها الجلسة الثانية بعنوان "حماية الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة الأخرى في عصر التعاون والمشاركة"، ثم الجلسة الثالثة بعنوان "تعزيز جوانب البحث والتطوير في الصناعات الدفاعية في ظل التغيرات المتسارعة والمعقدة".

وأضاف، يختتم المؤتمر أعماله بالجلسة الرابعة التي تنعقد تحت عنوان "نظرة شاملة لكيفية تماهي الأمن السيبراني مع حقبة التحول الرقمي".

ومن جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها: "إن معرض آيدكس استطاع منذ انطلاقته الأولى في عام 1993 وعلى مدار 27 عاماً، أن يحقق العديد من الإنجازات، وأن يؤكد على مكانته المتميزة كأحد أكبر الفعاليات المتخصصة في العالم. ولم تكن هذه الإنجازات لترى النور، لولا الدعم الكبير واللامحدود من قيادتنا الرشيدة".

59 دولة

وأضاف الظاهري: "يشارك في الدورة الحالية من المعرضين ما يزيد على 900 شركة عارضة، من 59 دولة، بالإضافة إلى مشاركة 35 جناحاً وطنياً".

وتابع:" من المتوقع أن يستقطب المعرضان ما يزيد على 70 ألف زائر محلي ودولي، على مدار الأيام الخمسة للمعرضين إلى جانب 110 وفود دولية أكدت حضورها، ومن المنتظر أن يشارك في التغطية الإعلامية ما يزيد على 500 إعلامي من 64 دولة حول العالم".

وأكد أن الدورة الحالية تشهد مشاركة 5 دول جديدة، تشارك للمرة الأولى، وهي كل من إسرائيل، والتي تضم تحت جناحها 64 شركة إضافة إلى مقدونيا الشمالية، وأذربيجان، ولوكسمبورغ والبرتغال.

وأشار إلى أن نسبة الشركات الدولية العارضة تجاوزت 84% من مجموع العارضين، في حين وصلت نسبة الشركات الوطنية العارضة إلى 16% من مجموع الشركات، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الدولي بمعرضي "آيدكس" و"نافدكس"، إضافة للمستوى المتطور الذي وصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية على الصعيد المحلي.

وأضاف الظاهري، أن المساحة الإجمالية لمناطق العروض الداخلية والخارجية للمعرضين تجاوزت الـ 155 ألف متر مربع، كما وصلت مساحة العروض الخارجية والمائية على الرصيف البحري لأدنيك إلى 81 ألف متر مربع.

ونوه بأن معرض "نافدكس" سيشهد مشاركة أكثر من 70 شركة عارضة من 16 دولة، بالإضافة لاستقطابه أكثر من 17 قطعة بحرية وزورقاً تشارك من 10 دول،وسيتم عرض هذه القطع البحرية على الرصيف البحري في منطقة المارينا المقابلة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، بالإضافة إلى منطقة العروض الخاصة في ميناء زايد.