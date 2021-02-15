أمريكا تتجاوز "موقف ترامب" وتوجه رسالة لمديرة منظمة التجارة

بعد أن أصبحت النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويلا أول أفريقية تتولى رئاسة منظمة التجارة العالمية، وجهت أمريكا رسالة مهمة للمسؤولة الجديدة.

ووافق أعضاء المجلس العام، وهو أعلى هيئة لصناعة القرارات بمنظمة التجارة، بالإجماع على اختيار أوكونجو إيويلا أثناء اجتماع مغلق في جنيف اليوم بعد أن تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار سلفه دونالد ترامب عرقلة تعيينها لصالح منافستها وزيرة التجارة الكورية الجنوبية.

ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول عطلت إدارة دونالد ترامب التي سعت خلال 4 سنوات إلى تقويض المنظمة، في اللحظة الأخيرة التوافق الذي كان يرتسم حول النيجيرية البالغة 66 عاما.

ورحب مندوب الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية اليوم الإثنين بتعيين نجوزي أوكونجو في منصب المدير العام للمنظمة.



وقال إن الولايات المتحدة تعول عليها لإعادة إطلاق مساعي إصلاح منظمة التجارة وتنشيط دورها.

وقال القائم بالأعمال ديفيد بيسبي في تعليقات أرسلتها البعثة الدبلوماسية الأمريكية في جنيف إلى رويترز "الدكتورة أوكونجو إيويلا وعدت بأنه في ظل قيادتها لن يستمر العمل في منظمة التجارة العالمية بالطريقة المعتادة ونحن متحمسون وواثقون بأنها لديها المهارات اللازمة لتنفيذ هذا الوعد".



ووفقا لرويترز، قال بيسبي "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل عن كثب مع المدير العام أوكونجو إيويلا وهي يمكنها أن تعوًل على الويات المتحدة لأن تكون شريكا بناء".

وأضاف أن ما تتمتع به أوكونجو إيويلا من معرفة وخبرة في علم الاقتصاد والتجارة والدبلوسية سيساعد في دفع مساعي إصلاح المنظمة قدما وتشجيع نمو اقتصادي متكافئ من خلال التجارة والتصدي للتحديات العالمية الحالية والمستقبلية.

أقوى سيدة

وتعتبر الخبيرة الاقتصادية نجوزي أوكونجو إيويلا (66 عاما) التي تم تعيينها على رأس منظمة التجارة العالمية، واحدة من أقوى النساء في نيجيريا.

وكانت أوكونجو وزيرة للمال في بلدها مرتين ووزيرة للخارجية مدة شهرين.

وقد باشرت مسيرتها المهنية في البنك الدولي العام 1982 حيث عملت مدة 25 عاما.

في 2012 فشلت في تولي رئاسة هذه المؤسسة المالية أمام الأمريكي من أصول كورية جيم يونغ كيم.

كلمة أكونجو

وبعد تعيينها، ألقت أكونجو إيويلا كلمة عن بعد أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة.

ودعت إلى إعطاء دفع للمنظمة، معتبرةً أنه من "الضروري" جعل منظمة التجارة العالمية "قويةً" للتعافي من وباء كوفيد-19 وإنعاش الاقتصاد العالمي.

وقالت المديرة الجديدة "تواجه منظمتنا عدة تحديات لكن من خلال عملنا معاً، يمكن لنا بشكل جماعي أن نجعل منظمة التجارة العالمية أقوى، وأكثر مرونةً، وأفضل تأقلمًا مع الواقع".