استهداف مطار أربيل بكردستان بـ 3 قذائف هاون

أفاد مصدر أمني، الإثنين، بسقوط 3 قذائف هاون قرب مطار أربيل، الذي يقع على بعد كيلومترات قليلة من القنصلية الأمريكية في إقليم كردستان العراق.
وقال المصدر، في حديث لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن "3 قذائف هاون سقطت، مساء الإثنين، بشكل متتال قرب مطار أربيل، ترافق معها ارتفاع دخان كثيف".
وأضاف، أن هناك انتشارا أمنيا وإغلاقا للطرق بمحيط المطار، وتحليق مكثف للطائرات الأمريكية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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