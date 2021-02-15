محمد بن سلمان وبوتين يبحثان "هاتفيا" ملفات الشرق الأوسط

بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستجدات الشرق الأوسط في اتصال هاتفي، اليوم الإثنين.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس فلاديمير بوتين.

واستعرض الأمير محمد بن سلمان وبوتين خلال الاتصال العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما بحثا المستجدات الإقليمية والدولية، وناقشا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفق الوكالة، أكد الأمير محمد بن سلمان وبوتين على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.

وخلال السنوات القليلة الماضية، شهدت العلاقات الروسية السعودية تطورا كبيرا في كل المجالات، وتعاونا مكثفا في ملفات عدة منها سوق النفط.

وفي عام 2019، قامت السعودية وروسيا، بتوقيع نحو 20 اتفاقا للتعاون في شتى المجالات، ترسم مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وأهمها ميثاق للتعاون طويل الأمد في إطار اتفاق "أوبك+".