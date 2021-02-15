بعد نمو الصادرات.. الإمارات تبحث سياسة جديدة لتجارة الذهب

ناقشت لجنة سوق سبائك الذهب الإماراتية، اعتماد سياسة جديدة للذهب وتطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب بالإمارات.

وعقدت لجنة سوق سبائك الذهب الإماراتية اجتماعها الأول افتراضيا، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتية، بمشاركة ممثلي الوزارات المؤسسات والجهات الأعضاء في اللجنة والتي تترأسها وزارة الاقتصاد.

واستعرض الاجتماع المبادرات التابعة لسياسة الذهب الاتحادية من حيث معيار التسليم الجيد ولجنة سوق السبائك، وآلية عمل معيار دبي للتسليم الجيد، ومدى ضرورة إضافة جهات حكومية أخرى لعضوية اللجنة ذات علاقة بأنشطتها.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تناول الاجتماع المواصفات التقنية لمعيار الإمارات للتسليم الجيد، وناقش عددا من الشؤون التنظيمية للجنة والمكتب التنفيذي التابع لها وخطط العمل للفترة المقبلة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع سبل تحقيق أفضل النتائج والمستهدفات عبر اعتماد سياسة جديدة للذهب وتطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب بالإمارات.

كما ناقشت، إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، وبناء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب، بما يساهم في تلبية أفضل المعايير والممارسات العالمية المتبعة، والارتقاء بمكانة دولة الإمارات كأفضل الوجهات العالمية للتجارة في الذهب.

وأوضح الدكتور ثاني الزيودي، أن تأسيس لجنة سبائك الذهب الإماراتية يأتي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتبني سياسة جديدة للذهب على المستوى الاتحادي، وهو الأمر الذي سينعكس على تطوير جاذبية الإمارات على خارطة صناعة وتجارته العالمية.

وتوقع أن تساهم هذه السياسة في نمو مؤشرات تطور الاقتصاد الوطني لاسيما الصادرات الإماراتية، حيث أن صادرات الإمارات من الذهب تبلغ نحو 29 % من إجمالي الصادرات غير النفطية.

وأضاف، أن اللجنة ستعتمد على مشاركة كافة الجهات من القطاعين الحكومي والخاص على المستويين الاتحادي والمحلي بالإمارات، تعزيزاً لمبدأ الشفافية وتبادل الرؤى وكافة الطروحات والتصورات الهادفة لتطوير صناعة الذهب في الإمارات والارتقاء بها للمصاف العالمية، على أن يتشارك جميع أعضاء اللجنة في وضع الخطط التأسيسية والمعايير الاسترشادية لتحقيق أفضل النتائج.

وأشار إلى أن دور اللجنة إِشرافي وتنظيمي، يعمل على الشراكة مع كافة الأعضاء والأطراف بالدولة، وتسخير كافة الجوانب والجهود التطويرية ذات الصلة بضمان التطبيق الأمثل للسياسة الموضوعة من قبل القيادة الرشيدة للإمارات.

يذكر أنّ المجلس الوزاري للتنمية اعتمد في جلسته التي عقدت برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2020 ، 4 مبادرات جديدة.



وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لتجارة الذهب، وإنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، وأخيراً بناء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب.