موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. دعوة إيلون ماسك و"الساعة الهاتف"

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

دعا الرئيس التنفيذي لتسلا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إليه عبر تطبيق كلوب هاوس.

انعقد اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن برنامج وفعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2021".

أطلقت شركة هواوي الصينية، اليوم الإثنين، تحديثا جديدا لبرمجيات ساعتها الذكية Watch GT 2 Pro، والذي يقدم العديد من المزايا.

أطلقت شركة ليمفو الصينية، ساعتها الذكية S21 الجديدة، والتي يمكن أن تعمل كهاتف قائم بذاته بفضل تقنية LTE وتقنية Bluetooth 5.0.

فازت هيئة الاتصالات الإماراتية بجائزة جديدة من جوائز المعهد الدولي للمشتريات والتوريد، لتكون أول جهة تحصل عليها في المنطقة.

يقترب عمالقة التكنولوجيا الأمريكية من عقد اتفاقية مع وسائل الإعلام الأسترالية، لتفادي قانون ملزم بدفع رسوم مقابل الخدمة الإخبارية.

في الوقت الذي استغرقت فيه شركة الترفيه الشهيرة نتفليكس 9 أعوام لجمع 95 مليون مشترك، حققت شركة ديزني نفس الهدف ولكن في 14 شهرا فقط.

لم ينتهِ العالم بعد من مسلسل الصراع الأمريكي الصيني على شبكة الجيل الخامس، حتى طلت من النافذة تكنولوجيا جديدة تشعل من شدة التنافس.

أعلنت شركة جوجل الأمريكية، اليوم الإثنين، عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق الصور Photos.

يعقد، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن برنامج وفعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2021".

