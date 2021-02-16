أمريكا "غاضبة" وتتعهد بمحاسبة منفذي هجوم أربيل

تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة "غاضبة" بسبب هجوم صاروخي وقع الإثنين في منطقة كردستان العراق، وأسفر كما أفادت التقارير عن مقتل متعاقد مدني وإصابة عدد آخر بجروح بينهم جندي أمريكي والعديد من المتعاقدين الأمريكيين.
وقال بلينكن في بيان إنه تواصل مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني، لمناقشة الواقعة، وتعهد بدعم الجهود المبذولة للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقتل متعاقد مدني أجنبي وأصيب 6 آخرين بينهم جندي أمريكي في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل، وفق ما أعلنه التحالف الدولي.
من جانبه قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن استهداف أربيل يُمثل تصعيدًا خطيرًا وعملاً إرهابيًا يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين العراقيين.
وأطلقت 3 صواريخ على الأقل على أربيل عاصمة كردستان العراق، أصاب أحدها مجمّعاً عسكرياً في مطار المدينة تتمركز فيه قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
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