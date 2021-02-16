رغد صدام حسين عن ترشحها للانتخابات بالعراق: كل شيء وارد

لم تنفِ أو تؤكد رغد، ابنة صدام حسين، نيتها الانخراط في العملية السياسية بالعراق والترشح في الانتخابات المقبلة، وقالت: "كل شيء وارد وكل الاقتراحات موجودة".
جاء ذلك في أول ظهور لها على الشاشة، بعد غياب 10 سنوات، حيث اتهمت كريمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ساسة طهران باستباحة العراق.
وقالت رغد صدام حسين، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية"، إن طهران تتدخل بشكل سافر في المنطقة برمتها، وقد استباحت العراق بعد غياب السلطة الحقيقية والشرعية.
وأبدت مخاوفها من ذهاب العراق نحو التقسيم، وتابعت: "العراق هو ميزان المنطقة والبوابة الشرقية الحامية للمنطقة".
وكانت رغد صدام حسين، غادرت العراق مع عائلتها في 9 أبريل/نيسان 2003، عقب إسقاط الولايات المتحدة للنظام العراقي، وتنقلت بين دول عربية بينها سوريا والأردن.
وظهرت أكثر من مرة في مقابلات تلفزيونية، كان آخرها عام 2011، تحدثت فيها عن طبيعة التنازع والصراع العائلي لعشيرة والدها عقب وصول صدام حسين إلى حكم العراق، كما كشفت الكثير من التفاصيل الخاصة بشخصية والدها.
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