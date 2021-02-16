كورونا حول العالم.. إسرائيل تخفف القيود وبدء التلقيح بالدول الفقيرة

شهد عدد إصابات فيروس كورونا المستجد ارتفاعا ليصل إلى 109 ملايين و676 ألفا و360 إصابة، حتى الثلاثاء.

وبلغ عدد حالات الوفاة مليونين و418 ألفا و768 حالة وفاة، تتصدر قائمتها الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أكثر الدول المتضررة من الفيروس.







وذكرت أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء من الوباء العالمي بلغ حتى الآن 84 مليونا و215 ألفا و251 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض "دوت الخليج الإخبارية" في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.





تخفيف القيود في إسرائيل

قالت الحكومة الإسرائيلية إنها تعتزم تخفيف قدر أكبر من القيود المفروضة على الأنشطة التجارية وإعادة فتح الفنادق والصالات الرياضية لمن تم تطعيمهم بالكامل أو الذين تم اعتبارهم محصنين بعد التعافي من كوفيد-19.

وبعد حصول ما يقرب من 43 في المئة من المواطنين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح شركة فايزر، مضت إسرائيل قدما في تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام التي تم فرضها في 27 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان، الإثنين، إنه سيتم السماح بإعادة فتح المراكز التجارية والأسواق المفتوحة والمكتبات والمتاحف يوم الأحد.





وذكر البيان أنه سيتم يوم الأحد المقبل أيضا السماح للإسرائيليين الذين يحملون "جواز المرور الأخضر" أو شهادة الحصانة المفترضة لكوفيد-19، المعروضة على تطبيق وزارة الصحة الإسرائيلية، بدخول المرافق الترفيهية مثل صالات الألعاب الرياضية والفنادق.

كان المسؤولون قد اعتزموا في بادئ الأمر بدء دخول حاملي جواز المرور الأخضر في 23 فبراير/شباط.

وإسرائيل في طريقها حاليا لتطعيم 30 في المئة من سكانها البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة بجرعتين من لقاح فايزر هذا الشهر، وهو معيار للتخفيف الأولي للقيود.

وتأمل إسرائيل في تغطية 50 في المئة من السكان وإعادة فتح الأنشطة التجارية بشكل أوسع الشهر المقبل.





بدء التلقيح في الدول الأكثر فقراً

أعلنت منظمة الصحة العالمية منحها ترخيصاً طارئاً للقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، ما يفتح الطريق أمام توزيع مئات ملايين الجرعات في الدول الأكثر فقراً المحرومة حتى الآن من إمكانية تحصين سكانها.

ويسمح الترخيص الطارئ للدول التي لا تملك الوسائل اللازمة لتحدد بنفسها مدى فاعلية وسلامة علاج ما، بالوصول سريعاً إلى العلاجات المتاحة، ويتيح لآلية كوفاكس التي وضعت لضمان وصول عادل للقاح، أن تبدأ توزيع المنتج المعني.





وقالت الدكتورة ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مجال الوصول إلى الأدوية "ستتمكن البلدان التي لم تحصل على اللقاحات حتى الآن أخيرًا من البدء في تلقيح العاملين الصحيين لديها والسكان المعرضين للخطر، ما يسهم في تحقيق هدف آلية كوفاكس المتمثل في التوزيع العادل للقاحات".

وتشكّل جرعات لقاح أسترازينيكا الغالبية العظمى من 337,2 مليون جرعة لقاح تنوي آلية كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية إلى جانب تحالف اللقاحات (غافي) وائتلاف "سيبي" للابتكار في مواجهة الأوبئة، توزيعها خلال الفصل الأول من العام.

وتنتج الجرعات المخصصة لكوفاكس في معهد الأمصال الهندي "سيروم اينستيتيوت أوف إنديا" وفي كوريا الجنوبية، ويتعلق هذا الترخيص الطارئ بهاتين النسختين من اللقاح، وفق بيان للمنظمة.





16 إصابة جديدة في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين إنها سجلت 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، وذلك مقابل تسع حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وأنها لم تسجل أي وفيات جديدة أو أي حالات جديدة يشتبه إصابتها بالفيروس.

وسجلت الصين 11 حالة إصابة جديدة من الحالات التي لا تظهر عليها الأعراض بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق.

ولا تصنف الصين الإصابات التي لا تظهر عليها الأعراض على أنها حالات مؤكدة.

وتشير بيانات اللجنة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين‭‭ ‬‬بلغ حتى الإثنين 89788 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.





528 وفاة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 528 وفاة جديدة بكورونا و32197 حالة إصابة بالفيروس.

وأوضحت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت ما يقرب من 9.9 مليون إصابة ونحو 240 ألف وفاة منذ بدء تفشي الجائحة.

450 وفاة في المكسيك

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الإثنين 3098 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و450 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و995892 والوفيات إلى 174657.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الفعلي للإصابات والوفيات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المسجلة.





56 وفاة في مصر

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الإثنين، تسجيل 613 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و56 وفاة وذلك مقابل 611 إصابة و59 وفاة اليوم السابق.



وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى الإثنين، بلغ 174426 حالة من ضمنها 135349 حالة تماثلت للشفاء و10050 وفاة.