سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، خلال التعاملات المبكرة للسوق السوداء، وسط قفزة هائلة للتضخم.

وشهدت تعاملات السوق الموازية "السوداء" تراجع متوسط سعر صرف العملة السودانية مقابل الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، فيما ارتفع أمام اليورو الأوروبي فقط.

وزاد متوسط سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء، اليوم الثلاثاء، إلى 370 جنيها مقابل 360 في تعاملات الإثنين، وفق وسائل إعلام محلية.

فيما استقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء، و55.27 جنيه للبيع.

الرقم المرعب

وقفز التضخم السنوي في السودان إلى أعلى مستوى خلال عقود، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلد الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة منذ تولي حكومة انتقالية الحكم في منتصف 2019 بعد انتفاضة شعبية.

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء، أن المعدل السنوي للتضخم في السودان قفز إلى 304% في يناير/ كانون الثاني الماضي من 269% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وارتفع التضخم في السودان وسط تزايد أسعار الوقود وهبوط حاد في قيمة العملة المحلية.

ويعاني السودان واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم في حين أن عملته تهبط في أسواق الصرف الأجنبي مما يجعل الواردات أكثر تكلفة ويدفع التضخم إلى مزيد من الصعود.

أسعار اليورو والإسترليني

وبلغ سعر اليورو في البنوك 66.76 جنيه للشراء، و67.09 جنيه للبيع، مقابل 66.69 جنيه للشراء و67.03 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

بينما بلغ سعر العملة الأوروبية، في تعاملات السوق السوداء 415 جنيها مقابل 420 جنيها أمس.

وزاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي السوداني، إلى نحو 76.43 جنيه للشراء، و76.81 جنيه للبيع، مقابل 76.15 جنيه للشراء و76.53 جنيه للبيع، أمس.

فيما ارتفع متوسط سعر العملة البريطانية، في السوق الموازية، إلى 430 جنيها مقابل 420 جنيها الإثنين.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وحسب موقع البنك المركزي، استقر سعر الريال السعودي، عند نحو 14.66 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع، أمس.

فيما ارتفع متوسط سعر العملة السعودية في السوق السوداء، إلى نحو 95 جنيها.

وظل سعر الدرهم الإماراتي لدى المركزي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع.

بينما زاد متوسط العملة الإماراتية، في السوق الموازية، إلى 97 جنيها مقابل 92 جنيها.

وارتفع سعر الدينار الكويتي لدى المركزي السوداني، إلي 181.70 جنيه للشراء و182.54 جنيه للبيع، مقابل 181.63 جنيه للشراء و182.61 جنيه للبيع.

كما صعد متوسط العملة الكويتية في السوق غير الرسمية، إلى 845 جنيها، مقابل 820 جنيها.

وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، عن التشكيل الحكومي الجديد الذي ضم 26 حقيبة وزارية.

وشهد التشكيل استحداث وزارات جديدة أهمها الاستثمار والبترول، بالإضافة لفصل الصناعة عن التجارة.