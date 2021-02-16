الجيش يوجه تهمة ثانية لزعيمة ميانمار المعتقلة

أفاد محامي زعيمة ميانمار المعتقلة أونج سان سو تشي، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش وجّه لها تهمة ثانية بعد أن عزلها واستولى على السلطة.
وبعد أيام من الانقلاب الذي نفذه في الأول من فبراير/شباط الجاري، وجّه الجيش في ميانمار، لزعيمة البلاد، تهمة انتهاك قانون الاستيراد.
واليوم قال محامي سو تشي، خين ماونج زاو، لوسائل إعلام محلية إنها تواجه تهمة ثانية بانتهاك قانون الكوارث الوطني في البلاد.
يأتي ذلك فيما تتزايد وتيرة الاحتجاجات الرافضة للانقلاب الذي أنهى بشكل مفاجئ الانتقال الديمقراطي الهش في ميانمار.
وأدانت عواصم غربية عديدة ومؤسسات دولية، انقلاب الجيش الذي فرض حالة الطوارئ لمدة سنة، واعتقل سو تشي، ومسؤولين آخرين من حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، إلى جانب رئيس البلاد، وعين جنرالات على رأس السلطة.
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