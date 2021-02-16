أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، في تعاملات اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، وفق بنك المغرب المركزي.

واستقرت أسعار اليورو، والدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني، وتراجع الدينار الكويتي.

ووسع البنك المركزي المغربي، من نطاق تحرك الدرهم من 2.5% إلى 5%.

وبلغ متوسط سعر اليورو 10.39 درهم للشراء و12.07 درهم للبيع، كما استقر سعر الدولار عند 8.56 درهم للشراء و9.95 درهم للبيع.

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 11.90 درهم للشراء، و13.82 درهم للبيع، مقابل 11.82 درهم للشراء و13.74 درهم للبيع، أمس الإثنين.

انكماش العجز التجاري

وانكمش العجز التجاري بالمغرب خلال العام الماضي، مقارنة مع الأرقام المسجلة في 2019.

وقال مكتب الصرف المغربي، إن العجز التجاري انكمش 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020.

وزادت تحويلات العمالة المغربية في الخارج عام 2020، بنسبة 5% لتصل إلى 67.99 مليار درهم مقابل 64.77 مليار درهم في 2019.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع استقرار تلك التحويلات.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند 2.28 درهم للشراء و2.65 درهم للبيع خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، حسب موقع المركزي المغربي.

وبقي سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 2.33 درهم للشراء، و2.71 درهم للبيع.

فيما تراجع سعر الدينار الكويتي، إلى 28.32 درهم للشراء، و32.91 درهم للبيع، مقابل 28.34 درهم للشراء و32.93 درهم للبيع، أمس الإثنين.

7 أشهر واردات

وبحسب البنك المركزي المغربي، تكفي احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي لتغطية واردات 7 اشهر.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021.

ويتوافر للمغرب رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، بما يغطي أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.