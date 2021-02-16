تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021

استقر متوسط سعر صرف اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، في البنوك وشركات الصرافة، وسط توافر المعروض النقدي.

وعلى موقع البنك المركزي المصري سجل سعر اليورو 18.8670 جنيه للشراء، و18.9929 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل السعر 18.8662 جنيه للشراء، و19.0296 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.8662 جنيه للشراء، و19.0218 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" جاء مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل بنك تبيع له اليورو مقابل 18.91 جنيه، بينما جاء بنك HSBC كأفضل بنك تشتري منه اليورو مقابل 18.86 جنيه.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية والعربية، كما أسهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وشهد المعروض النقدي في مصر نموا قدره 1.5% في يناير/كانون الثاني مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا عام 2020، ما يمثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.



وأعلن البنك المركزي المصري أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

أسعار الدولار والإسترليني

سجل سعر صرف الدولار على موقع البنك المركزي المصري 15.5617 جنيه للشراء، و15.6617 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الإسترليني 21.6323 جنيه للشراء، و21.7760 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 4.1487 جنيه للشراء، و4.1756 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم السبت، نحو 4.2362 جنيه للشراء، و4.2642 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 51.4622 جنيه للشراء، و51.8101 جنيه للبيع.وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 51.5194 جنيه للشراء، و51.9827 جنيه للبيع.