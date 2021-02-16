"قمة الساحل".. نشاط دبلوماسي إماراتي لدعم القارة السمراء

كثفت الإمارات نشاطها الدبلوماسي على الساحة الأفريقية في مسعى لدعم دول القارة السمراء.
وعلى هامش قمة مجموعة دول الساحل الخمس التي عقدت في العاصمة التشادية أنجمينا، التقى الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الدولة الإماراتي موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأفريقي وسبل تعزيزها في جمبع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان مع باه نداو رئيس المرحلة الانتقالية بمالي.
وتم خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة التشادية استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت الإمارات التزامها بالتعاون مع الشركاء بأفريقيا في السعي الدائم لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لجميع أنحاء القارة.
تأكيد إماراتي حملته كلمة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، أمام الدورة العادية السابعة لقمة مجموعة دول الساحل الخمس.
وفي السياق ذاته، التقى الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بالرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، على هامش الدورة العادية السابعة لقمة مجموعة الساحل الخمس التي استضافتها تشاد.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وقدم التهنئة لرئيس تشاد بمناسبة نجاح بلاده في استضافة القمة.
كما التقى الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان مع رئيس النيجر محمدو إيسوفو، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
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