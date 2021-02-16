"القاعدة" وإخوان الجزائر.. دعوات فوضى تنشد الخراب

تسارعت الأحداث في الجزائر بشكل متلاحق لتكشف عن الوجه الخفي والحقيقي للإخوان وفلولهم ببلد لطالما اختبر مرارة الإرهاب.

أجندة إرهابية تتقاطع مع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، استبطنتها دعوات تحريضية "صريحة" على الفوضى والعنف، وإلحاق الجزائر بركب دول عربية دمرها خراب الإخوان تحت أقنعة الثورات والديمقراطية والحريات "المحرمة" أصلا في أبجديات تيارات الفتنة الدينية.



القاعدة تحرض

تنظيم القاعدة دخل على خط التحريض على الفوضى في الجزائر، داعيا إلى ما أسماه "استئناف الحراك الشعبي" بمزاعم "التخلص من بقايا النظام" وإقرار الشريعة الإسلامية".

التنظيم المسمى بـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب" الذي يقوده الإرهابي من أصول جزائرية أبو عبيدة يوسف العنابي، أصدر بياناً ألمح فيه إلى إمكانية "تنفيذه عمليات إرهابية" بالجزائر، زاعما أنه "أوقف أي نشاط له يمكن أن يستخدمه النظام الجزائري ضد الحراك".

محاولة تموقع تأتي في وقت تشير فيها معطيات ميدانية أمنية إلى أن الجيش الجزائري ومختلف الأجهزة الأمنية "سحقت" فلول التنظيم الإرهابي، وكبدته خسائر فادحة من خلال عمليات عسكرية استباقية وواسعة، جففت منابع تمويله وشلت تحركاته، وحاصرته في المرتفعات الجبلية.



ويأتي بيان التنظيم الإرهابي ليؤكد معلومات حصلت عليها "دوت الخليج الإخبارية" في وقت سابق من مصادر أمنية جزائرية، أكدت أن تعيين إرهابي من أصول جزائرية للمرة الثانية على رأس تنظيم القاعدة الإرهابي بالمنطقة، هدفه ضرب استقرار الجزائر.

والواضح، وفق مراقبين وخبراء أمنيين، أن "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب" وجد الفرصة السانحة للكشف عن مخططاته الإرهابية ضد الجزائر، مستغلا الذكرى الثانية للحراك الشعبي التي تحل الاثنين المقبل، للعب على وتر الشعبوية ودغدغة مشاعر الشباب الجزائري الثائر.

إلا أن خبراء أمنيين أكدوا لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن التنظيم الإرهابي بات عاجزا، منذ أكثر من عقد، عن استقطاب الشباب الجزائري نحو خطاباته أو صفوفه.

وأرجعوا ذلك إلى تجربة الشعب في تسعينيات القرن الماضي مع "خطب رنانة استخدم فيها الدين غطاء لأفكار وأفعال متطرفة وإرهابية"، بقيادة "الجبهة الإرهابية للإنقاذ" الإخوانية المحظورة، والتي تسببت في مقتل زهاء ربع مليون جزائري.





إرهاب "الفيس" يطل

في سياق متصل، كشفت مصادر أمنية جزائرية مطلعة لـ"دوت الخليج الإخبارية"، عن عودة تحرك فلول ما يسمى "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الإخوانية المحظورة والمعروفة اختصارا بـ"الفيس".

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت استنفارا لعناصر الجبهة داخل البلاد، خاصة في العاصمة وبعض المحافظات الشرقية والغربية، لتهييج الرأي العام والزج بعناصر متطرفة داخل المظاهرات الشعبية للقيام بأعمال تخريبية.

وكشفت المصادر الأمنية أن الإخواني المدعو علي بلحاج؛ الرأس الثاني في الجبهة الإخوانية المصنفة "تنظيماً إرهابياً" من قبل السلطات الجزائرية، عقد "اجتماعاً سرياً بمنطقة الكاليتوس في العاصمة، حضره قياديون إخوان ينتمون للجبهة الإرهابية من بعض الولايات الشرقية".

ويتهم الجزائريون "بلحاج" بأنه الرأس المدبرة -مع عباسي مدني- لـ"العشرية السوداء" التي شهدت تغول الجماعات الإرهابية وانفلاتاً أمنياً كان الأخطر في تاريخ الجزائر، وسط دعوات بتوقيفه ومحاسبته على أعماله الإرهابية السابقة وتحريضه على العنف.





وأشارت المصادر ذاتها لـ"دوت الخليج الإخبارية" بأن الاجتماع خرج بخطة "مضادة للمخطط الأمني الذي وضعته الأجهزة الأمنية الجزائرية تحسباً لأي اختراق للمظاهرات أو أعمال عنف وفق تعليمات نشر فلول التنظيم الإخواني الإرهابي وسط المتظاهرين لاستفزاز عناصر الأمن تمهيدا للتصادم معهم وتحويل الحراك السلمي إلى أعمال عنف".

تكالب إخواني

تحريض "القاعدة" الصريح ومعه التحرك المشبوه لفلول "الفيس" الإرهابي، تزامن في وقت واحد مع دعوات أخرى من "حركة رشاد" الإخوانية المتطرفة (مقرها سويسرا)، والمنبثقة عن "الجبهة الإرهابية للإنقاذ"، ومعظم قيادييها صدرت بحقهم أحكام غيابية بالسجن في الجزئر بتهم تتعلق بالإرهاب.

وشرعت الحركة الإخوانية المتطرفة المدعومة والممولة من مخابرات أجنبية، في حشد ذبابها الإلكتروني وخلاياها النائمة في الجزائر، دعت عبرها لإعادة الحراك الشعبي والخروج الاثنين المقبل، وسط تحذيرات رسمية وشعبية من "حراك تخريبي".

وعمدت الآلة الإخوانية إلى تكثيف الشائعات والأخبار المضللة والتشكيك في كل الأحداث والقرارات السياسية وافتعال أخبار كاذبة، خصوصاً عن الجيش الجزائري، ونشر صور وفيديوهات مفبركة وأخرى قديمة عن مظاهرات بالجزائر عام 2019 زعمت بأنها "مظاهرات مليونية لإسقاط النظام الجزائري".

وكشفت مصادر أمنية جزائرية، لـ"دوت الخليج الإخبارية"، رصد الأجهزة في الأسابيع الأخيرة تحركات لخلايا رشاد النائمة في عدة محافظات، لضرب استقرار البلاد عبر المسيرات الشعبية".





وشرعت المصالح الأمنية الجزائرية – وفق المصادر ذاتها – في التحقيق مع عناصر من الحركة الإخوانية عن محاولتها لتحريك الشارع، بعضهم نشطاء سياسيون وآخرون ينتمون لجمعيات مشبوهة.

ورصدت "تواصلا بينها وبين قيادات من حركة رشاد الإخوانية وجهات أجنبية" فضلت المصادر الأمنية عدم ذكرها.

وأكدت المصادر أن تحرك حركة رشاد الإخوانية يهدف لـ"استغلال الذكرى الثانية للحراك الشعبي، لتفجير الجبهة الداخلية بإخراج الجزائريين للشارع وتكثيف الأكاذيب والأخبار المضللة، وتحميل الحكومة الجزائرية المشاكل التي تعانيها البلاد منذ استقلالها أو التي ورثتها عن عهد النظام السابق".

تحذيرات رسمية

في الأثناء، تصاعدت التحذيرات الرسمية في الآونة الأخيرة من "وجود مخطط مشبوه لجر الجزائر نحو الفوضى عشية الذكرى الثانية للحراك الشعبي".

وحذر عمار بلحيمر، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية ووزير الإعلام، من سعي "أطراف داخلية مدعومة خارجياً" في إشارة لحركة "رشاد" الإخوانية المتطرفة و"تنظيم الماك" الانفصالي، لإحداث الفتنة في البلاد.

وكشف عن رصد بلاده صفحات مزيفة عبر مواقع التواصل تدار من دول أجنبية تدعو الجزائريين لمواصلة الحراك الشعبي "وحمل السلاح"، داعيا الجزائريين إلى "توحيد الصفوف وتعزيز الجبهة الداخلية لإحباط المؤامرات الداخلية والخارجية".



