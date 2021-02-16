لاعب كرة شهير يخرق عقوبات كوريا الشمالية.. صحيفة تكشف السر

يواجه لاعب كرة شهير بكوريا الشمالية اتهامات بتحويل 20 ألف جنيه إسترليني من أجره الأسبوعي للبرنامج النووي للزعيم الكوري كيم جونج أون.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن لاعب كرة القدم المعروف في كوريا الشمالية هان كوانج سونج، والمعروف باسم"رونالدو كوريا الشمالية" أُجبر على العودة إلى الوطن بعد اتهامه بخرق عقوبات الأمم المتحدة.



ويعتقد الخبراء أن هان كوانج سونج، مهاجم يوفنتوس السابق، البالغ من العمر 22 عامًا، كان يرسل الجزء الأكبر من أجره الشهري البالغ 80 ألف جنيه إسترليني إلى نظام كيم جونج أون.

هان، أول كوري شمالي يسجل في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، كان يعتبر موهبة شابة واعدة وكانت هناك شائعات عن انتقاله إلى أندية ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال وإيفرتون.

ولا يُستثنى الرياضيون من القواعد الدولية التي تمنع الكوريين الشماليين في الخارج من تمويل البرنامج النووي للزعيم الكوي الشمالي.

وأشار الخبراء لصحيفة صن إلى أن هان أجبر على إرسال معظم رواتبه الضخمة إلى نظام كوريا الشمالية - وهو ما كان سيشكل انتهاكًا صارخًا لعقوبات الأمم المتحدة.

وقال الدكتور رامون باتشيكو باردو، الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية في كينجز كوليدج لندن، إنه : "يذهب معظم راتبه، إن لم يكن راتبه الكامل، إلى الحكومة الكورية الشمالية.. في هذه الحالة لاعب كرة قدم، سيحتفظ بجزء صغير فقط من الراتب لدفع نفقات المعيشة".

وأضاف: "أرباح هان كانت ستشكل مصدر دخل واضح للنظام الكوري الشمالي".

وأطلقت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية على هان لقب "رونالدو الكوري الشمالي" لمهاراته الكروية المتوهجة وعلاقاته بعملاق كرة القدم الأوروبي يوفنتوس.

وولد هان كوانج سونج، في بيونغ يانغ لعائلة من الطبقة العاملة، ولعب في أكاديمية رياضية في برشلونة قبل أن يعود إلى وطنه للانضمام إلى نادي تشوبيونغ.

وبعد أداء قوي في كأس العالم تحت 17 سنة 2015 في تشيلي، تمت دعوته للانضمام إلى أكاديمية "آي إس إم" في إيطاليا من قبل السيناتور الإيطالي أنطونيو رازي، الذي يقال إنه صديق مقرب لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

كما وصفه المطلعون بأنه "لاعب محترف ومخلص ومتواضع.. سريع وموهوب تقنيًا.. وشاب عادي يعتبر نفسه إيطاليًا بقدر ما يعتبره كوري شمالي".

والتحق هان كوانج سونج، بنادي كالياري، الذي يلعب في الدرجة الأولى، وسرعان ما لعب معارا إلى بيروجيا.

وخلال هذا الوقت، وردت معلومات بلقاء هان بكشاف نادي ليفربول عام 2017.

كما أبدت أندية أخرى اهتمامها بالنجم الشاب- لكن فرص انتقاله إلى المملكة المتحدة رفضت من قبل الحكومة مع تزايد المخاوف بشأن الطموحات النووية لنظام كيم.

ومن جانبه قال إدوارد هاول، باحث في العلاقات الدولية بجامعة أكسفورد لصحيفة صن البريطانية، إن: "عودة هان المزعومة إلى كوريا الشمالية تسلط الضوء على دور عقوبات الأمم المتحدة، على الرغم من مواجهة هذه العقوبات انتقادات بسبب ضعف قوتها التنفيذية في كبح جماح الطموحات النووية لكوريا الشمالية".



ويعتقد أن كوريا الشمالية تستخدم الأموال التي يجمعها العمال في الخارج للمساعدة في تمويل برنامجها النووي.