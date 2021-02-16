بالأرقام.. كورونا يفشل في تعكير "مزاج" سوق القهوة

فشلت تداعيات كورونا في تعكير مزاج سوق القهوة العالمي الذي يعد من الناجين من عواصف الفيروس في 2020.

ومع الإقفال بسبب كورونا، كانت سوق القهوة العالمية تتخوف من سنة صعبة، لكن المنتجين الرئيسيين نجحوا في تجاوز الأزمة بفضل مزيج من حصاد استثنائي وأسعار أفضل واستهلاك أكبر في الحجر.



وكان إجمالي الإنتاج أقل بـ0.9% خلال عامي 2019-2020 بالنسبة إلى الفترة السابقة، حيث صرح المحلل كارلوس ميرا بأن "العام 2020 كان جيدا بشكل خاص على البرازيل"، مشيرا إلى أن العام الماضي لم يكن جيدا بالنسبة إلى دول أخرى من ناحية الإنتاج.

وسجل أكبر منتج عالمي للبن حصادا قياسيا بـ63.08 مليون كيس من 60 كلغ بزيادة نسبتها 27% مقارنة مع 2019، وفقا للشركة الوطنية للتموين.

وتنتج البرازيل 77% من القهوة نوع "أرابيكا" وهي أفضل جودة من قهوة "روبوستا".

من جهتها ستحصد فيتنام، المنتج الرئيسي لقهوة "روبوستا"، 29 مليون كيس أي أقل بـ7% على الفترة 2020-2021 مقارنة مع الفترة السابقة بسبب الجفاف وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وسجلت كولومبيا المعروفة بإنتاج أفضل قهوة "أرابيكا" في العالم تراجعا في الإنتاج بـ6% في 2020، مع 13.9 مليون كيس وفقا للاتحاد الوطني لمنتجي القهوة.

ومع أن إثيوبيا على رأس عشرين دولة منتجة، لم تشهد إفريقيا أي مفاجآت خلال العام في هذا المجال، حيث قال المحلل كارلوس ميرا إن "القارة مستقرة جدا لأن هناك مسافات كبيرة بين البلدان وتنوع مناخي والأسعار لم تتأثر أيضا بحقيقة أن الإنتاج موزع بشكل أكبر وأن كلفة الأسمدة أقل".