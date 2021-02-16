بدائل النفط الآمنة.. أسرع 10 مصادر للطاقة نموا في العالم

دفع اهتمام العالم بأزمة تغير المناخ التي تهدد الأرض للبحث عن مصادر بديلة ونظيفة للطاقة.

الاتجاه العالمي الجديد كان محاطا بشرط واحد ألا وهو ديمومة نمو البدائل الجديدة للطاقة، كما ساهمت عمليات الإغلاق في 2020 من أجل كبح تفشي وباء كورونا، في انخفاض الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 3.8% في الربع الأول من العام الماضي.

كان أكثر مصادر الطاقة التي انخفض الطلب عليها هي النفط والفحم، فقد انخفض الطلب على النفط بنسبة 5% في الربع الأول من العام الماضي؛ بسبب توقف حركة الطيران.

في المقابل كانت الطاقة المتجددة مصدر الطاقة الوحيد الذي أظهر نموا خلال 2020 وفقا للوكالة الدولية للطاقة.

وفيما يلي قائمة بأهم مصادر الطاقة الاكثر نموا في العالم..

الطاقة الشمسية الكهروضوئية

كانت الطاقة الشمسية الكهروضوئية أسرع مصادر الطاقة نموًا في 2020، وهي طاقة يتم توليدها من الشمس باستخدام ألواح الطاقة الشمسية، ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة فقد زاد إنتاج الطاقة من الخلايا الشمسية الكهروضوئية بنسبة 22% في 2019.

وبفضل هذه الزيادة أصبحت حصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في إجمالي الكهرباء المولدة في العالم تبلغ 3% تقريبًا، كما كانت الطاقة الشمسية الكهروضوئية ثالث أكبر مصدر للطاقة المتجددة في 2019.

طاقة الرياح

تمتلك الصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والهند معظم توربينات الرياح المستخدمة لتوليد الطاقة من الرياح، وقد بلغت القدرة الإنتاجية العالمية لطاقة الرياح 650.7 جيجاوات في 2018، وزاد إنتاج أوروبا من طاقة الرياح بنسبة 7% في 2020 مقارنة بعام 2019.

ومن أشهر الشركات المصنعة لتوربينات الرياح شركة " فيستاس" الدنماركية، وشركة "سيمنز جاميسا" الإسبانية، وشركة "جولد ويند" الصينية، وشركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية.

الطاقة الكهرومائية

وفقًا للوكالة الدولية للطاقة تعد الطاقة الكهرومائية أكبر مصدر للكهرباء المتولدة من طاقة متجددة في العالم، وتمتلك الصين أكبر محطة في العالم لتوليد الطاقة الكهرومائية، وهي محطة سد الخوانق الثلاثة.

وقد بلغت قدرة الطاقة الكهرومائية العالمية 1307 جيجاواط في 2019، ومن المتوقع أن يحقق السوق العالمي للطاقة الكهرومائية نموًا سنويًا مركبًا بنسبة تزيد على 2.5% في الفترة من 2020 وحتى عام 2025.

الكتلة الحيوية الزراعية

الكتلة الحيوية الزراعية هي بقايا النباتات التي تتبقى في الحقل بعد عملية الحصاد، وهي مصدر مهم للطاقة المتجددة لأنها متوفرة ورخيصة، وقد بلغت قيمة السوق العالمي لطاقة الكتلة الحيوية الزراعية 49.8 مليار دولار في 2019، ومن المتوقع أن يحقق نموًا سنويًا مركبًا قدره 9.2%.

النفايات الصلبة

هناك محطات متخصصة لتوليد الكهرباء من النفايات، وقد بلغت قيمة السوق العالمي لتحويل النفايات إلى طاقة 35.1 مليار دولار في 2019، ومن المتوقع أن تصل قيمة هذا السوق إلى 50.1 مليار دولار بحلول عام 2027، وتوفر النفايات الصلبة نحو 14% من احتياجات الطاقة في العالم.

الطاقة الحرارية الأرضية

تُنتج الطاقة الحرارية الأرضية من باطن الأرض، وقد بلغت قيمة السوق العالمي للطاقة الحرارية الأرضية 1.4 مليار دولار في 2019، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 1.6 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.72%، وأكثر الدول إنتاجًا للطاقة الحرارية الأرضية هي الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا والفلبين.

الطاقة البحرية

الطاقة البحرية أو طاقة المحيط هي شكل من أشكال الطاقة المتجددة التي يتم توليدها من خلال المحيط، وهناك ثلاثة أنواع من الطاقة البحرية؛ وهي طاقة الأمواج وطاقة المد والجزر والطاقة الحرارية للمحيطات.

خلال العام الماضي بلغ إجمالي الطاقة المتولدة من الطاقة البحرية عالميًا 2.7 مليون كيلوواط، ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج سوق الطاقة البحرية إلى 27.2 مليون كيلوواط بحلول عام 2027، كما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن ينمو هذا السوق بنسبة 15% بحلول عام 2030.

التوربينات العائمة

هي توربينات يتم تركيبها على هياكل عائمة في الماء لتوليد الطاقة عن طريق الرياح، وقد شهد سوق التوربينات العائمة نموًا متواصلاً خلال السنوات القليلة الماضية، ووفقًا لشركة "بيزنس واير" فقد حقق سوق التوربينات العائمة نموًا بمعدل 582 ميجاواط خلال الفترة من 2019 وحتى 2020.

كما تتوقع شركة الأبحاث "فورتشن بيزنس إنسايت" أن يشهد سوق التوربينات العائمة نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 49.9% خلال السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن تنمو قيمة هذا السوق من 24.7 مليون دولار إلى 68.9 مليون دولار في الفترة من 2019 وحتى 2026.

الطاقة الشمسية الحرارية

شهد سوق الطاقة الشمسية الحرارية Solar Thermal نموًا متواصلاً على مدار السنوات، بمعدل نمو بلغ نحو 21% في الفترة من 2000 وحتى 2010، وفي عام 2019 شُيدت مشروعات جديدة للطاقة الشمسية الحرارية في جميع أنحاء العالم بقدرة إنتاجية تبلغ 381.6 ميجاواط، مما ساهم في نمو سوق الطاقة الشمسية الحرارية بنسبة 6.29%.

وتتوقع شركة أبحاث السوق "موردور إنتليجينس" أن يحقق سوق الطاقة الشمسية الحرارية نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 3% خلال الفترة من 2020 وحتى 2025.

كما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يزداد استهلاك الطاقة الشمسية الحرارية في قطاع البناء بنسبة 40% بحلول عام 2025.

الطاقة النووية

توفر الطاقة النووية 55% من الطاقة النظيفة للولايات المتحدة الأمريكية، وتتميز هذه الطاقة بعدم انبعاث الغازات الدفيئة أثناء توليد الكهرباء، مما يجعلها مصدرًا مثاليًا رغم المخاطر.

يولد 440 مفاعلاً نوويًا في جميع أنحاء العالم حاليًا 10% من إجمالي الكهرباء المُنتجة على مستوى الكوكب، وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتضاعف القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بحلول عام 2025.

ورغم توقف نمو سوق الطاقة النووية في 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أنه من المتوقع أن يشهد نموًا بنسبة 3% العام الجاري.