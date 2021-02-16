"جلفود دبي 2021".. أول تجمع عالمي لرواد صناعة الأغذية بعصر كورونا

يجمع معرض "جلفود 2021" الذي تنطلق فعالياته الأحد المقبل، نخبة الطهاة ورواد قطاع المأكولات والمشروبات في ضيافة الإمارات.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 21 حتى 25 فبراير/ شباط الجاري فعاليات معرض جلفود 2021 .

ومعرض جلفود 2021، هو منصة التوريد العالمية الأكثر تنافسية وأول فعالية مباشرة لقطاع الأغذية والمشروبات تُقام منذ قرابة 12 شهراً بنسخته الـ 26 ليجمع نخبة من رواد القطاع حول العالم على مدار خمسة أيام.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تحظى النسخة الجديدة من المعرض باهتمام المتخصصين من مختلف أنحاء العالم، حيث تقدم فرصة استثنائية لتنشيط الروابط ودفع عجلة الشراكات المثمرة وضمان مواكبة الشركاء والزوار لجميع الفرص والتوجهات الناشئة بعد الانقطاع الذي شهده عام 2020 في ميدان الفعاليات المباشرة. ويعود جلفود 2021 مستنداً إلى سجلّه الحافل الممتد لـ 34 عاماً زاخرة بتمكين الصفقات التجارية وتحفيز الابتكار في القطاع لينعقد على امتداد 20 قاعة عرض وفق أعلى معايير الصحة والسلامة الصارمة لمركز دبي التجاري العالمي.

وتعود قمة جلفود للابتكار للانعقاد بين 22 و24 فبراير/ شباط الجاري لتلبية تطلعات القطاع بما تقدمه من محتوى رائد بمشاركة أكثر الطهاة وعلماء الأغذية والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.

وقالت تريكسي لوه ميرماند نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات والمعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي إنه تم تصميم فعاليات المعرض التفاعلية المرتقبة لتتلاءم مع الظروف العالمية الراهنة وحرصا على دعمها بسلسلة من التجارب ومنصات جديدة للتبادل المعرفي التي تُسلط الضوء على مكانة جلفود على أجندة الفعاليات العالمية للقطاع الذي يمر بمرحلة من التحول الهائل استجابةً للمتطلبات المتغيرة والخارطة الجديدة للسوق بعد أزمة كوفيد-19.

وسوف يحظى زوار معرض جلفود 2021 بفرصة لقاء مجموعة من النجوم من طهاة ومؤلفين وصناع قرار في مجال الأغذية والمشروبات ليستلهموا من تجاربهم ومشاريعهم وإبداعاتهم من خلال "منصة حوارات الطهاة".