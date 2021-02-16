ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
رد الكرملين على دعوة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتواصل عبر تطبيق كلوب هاوس.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف رداً على دعوة ماسك قائلا: "إنه بلا شك عرض مثير للاهتمام للغاية، لكننا بحاجة إلى معرفة ما الذي يعنيه... ما الذي يقترحه".
كشفت تسريبات عن مواصفات هاتف "آيفون" القابل للطي، الذي ستطرحه شركة "أبل" الأمريكية الأسواق في 2022.
وأوضحت التسريبات التي نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، أن هاتف "آيفون" القابل للطي تطوره الشركة الأمريكية منذ عام 2017، وستدعمه بقلم ذكي فريد من نوعه.
كشفت شركة أبل عن تحديثات جديدة أجرتها على نظام التشغيل watchOS 7.3.1 المخصص لساعاتها الذكية.
وقالت الشركة الأمريكية إنها تهدف من وراء ذلك لمعالجة مشكلة إعادة الشحن التي تعاني منها بعض الموديلات.
أعلنت شركة سامسونج العملاقة للإلكترونيات عن نسخة جديدة من هاتف جلاكسي F62 مخصصة للسوق الهندية، تتمتع ببطارية ذات سعة شحن عملاقة.
وذكر موقع "ذا فيرج" أن الهاتف سيطرح في الهند بنهاية الشهر الجاري بسعة شحن تصل لـ7000 أمبير/ساعة.
عادت شبكة "بارلير" الاجتماعية المحافظة إلى العمل جزئيا على منصات التكنولوجيا، بعد أن حجبت الشهر الماضي بسبب دورها في اقتحام الكابيتول.
أعلنت شبكة "بارلير" الاجتماعية المحافظة التي تعدّ بين مستخدميها العديد من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإثنين، أنها عادت إلى العمل جزئيا بعد أكثر من شهر من تعليق عمالقة التكنولوجيا خدمتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. "آيفون" القابل للطي والكرملين يرد على "ماسك" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.