موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. "آيفون" القابل للطي والكرملين يرد على "ماسك"

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رد الكرملين على دعوة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتواصل عبر تطبيق كلوب هاوس.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف رداً على دعوة ماسك قائلا: "إنه بلا شك عرض مثير للاهتمام للغاية، لكننا بحاجة إلى معرفة ما الذي يعنيه... ما الذي يقترحه".

كشفت تسريبات عن مواصفات هاتف "آيفون" القابل للطي، الذي ستطرحه شركة "أبل" الأمريكية الأسواق في 2022.

وأوضحت التسريبات التي نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، أن هاتف "آيفون" القابل للطي تطوره الشركة الأمريكية منذ عام 2017، وستدعمه بقلم ذكي فريد من نوعه.

كشفت شركة أبل عن تحديثات جديدة أجرتها على نظام التشغيل watchOS 7.3.1 المخصص لساعاتها الذكية.

وقالت الشركة الأمريكية إنها تهدف من وراء ذلك لمعالجة مشكلة إعادة الشحن التي تعاني منها بعض الموديلات.

أعلنت شركة سامسونج العملاقة للإلكترونيات عن نسخة جديدة من هاتف جلاكسي F62 مخصصة للسوق الهندية، تتمتع ببطارية ذات سعة شحن عملاقة.

وذكر موقع "ذا فيرج" أن الهاتف سيطرح في الهند بنهاية الشهر الجاري بسعة شحن تصل لـ7000 أمبير/ساعة.

عادت شبكة "بارلير" الاجتماعية المحافظة إلى العمل جزئيا على منصات التكنولوجيا، بعد أن حجبت الشهر الماضي بسبب دورها في اقتحام الكابيتول.

أعلنت شبكة "بارلير" الاجتماعية المحافظة التي تعدّ بين مستخدميها العديد من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإثنين، أنها عادت إلى العمل جزئيا بعد أكثر من شهر من تعليق عمالقة التكنولوجيا خدمتها.