موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. بيتكوين تزاحم اهتمام العالم بكورونا

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صعدت "بيتكوين" فوق 50 ألف دولار الثلاثاء إلى مستوى قياسي، مواصلة ارتفاعا تغذيه مؤشرات على أن أكبر عملة مشفرة في العالم تكسب قبولا.

وصلت بيتكوين إلى ذروة جديدة بلغت 50602 دولار، وكانت مرتفعة في أحدث تعاملات 5% عند 50300 دولار.

سوق اللقاحات المضادة لـ"كورونا"، تتقاسمها تقليديا أربع مجموعات عملاقة تمثل وحدها 90% من قيمة السوق.

وهذا الاحتكار من جانب هذه الشركات يطرح سؤالا مهما.. هل تكون سوق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فرصة ذهبية لمنتجي هذه الجرعات الثمينة؟.. وفيما يأتي، أبرز ما يعنيه الوباء بالنسبة إلى قطاع صناعة الأدوية.

فع اهتمام العالم بأزمة تغير المناخ التي تهدد الأرض للبحث عن مصادر بديلة ونظيفة للطاقة.

الاتجاه العالمي الجديد كان محاطا بشرط واحد ألا وهو ديمومة نمو البدائل الجديدة للطاقة، كما ساهمت عمليات الإغلاق في 2020 من أجل كبح تفشي وباء كورونا، في انخفاض الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 3.8% في الربع الأول من العام الماضي.

وقعت منظمة أوبك، الأسبوع الماضي، نمو الطلب على الخام بمقدار 5.79 ملايين برميل يوميا ليبلغ الطلب العالمي 96 مليون برميل يوميا.

"دوت الخليج الإخبارية" تستعرض في هذا التقرير، توقعات لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ووكالة الطاقة الدولية، توقعاتهما لحجم الطلب العالمي على النفط الخام، بدأ من الربع الأول 2020، حتى نهاية الربع الأخير 2021.

حلت الإمارات في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وأفريقيا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في التكنولوجيا الحيوية.

كما حلت الإمارات بالمرتبة الثالثة على مستوى المنطقة في حجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع، وذلك خلال الفترة من عام 2003 إلى 2020.

يعد معدن الكوبلت عنصرا أساسيا في صناعة الإلكترونيات وتحديد البطاريات، وبلغ الإنتاج العالمي 140 ألف طن، فما هي أكبر الدول المنتجة له؟.

يعود اكتشاف الكوبلت لعام 1739 حين اكتشف عالم الكيمياء السويدي جورج براندت معدن الكوبالت، والذي تزداد أهميته مع تسارع الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون، إذ يُستخدم هذا المعدن في صناعة العديد من أنواع الإلكترونيات، كما يدخل في صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن المستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية.

فشلت تداعيات كورونا في تعكير مزاج سوق القهوة العالمي الذي يعد من الناجين من عواصف الفيروس في 2020.

ومع الإقفال بسبب كورونا، كانت سوق القهوة العالمية تتخوف من سنة صعبة، لكن المنتجين الرئيسيين نجحوا في تجاوز الأزمة بفضل مزيج من حصاد استثنائي وأسعار أفضل واستهلاك أكبر في الحجر.

بعد مرور ما يقرب من 15 عاما على استحواذ أديداس على ريبوك الأمريكية، قررت الشركة الألمانية التخلي عن ريبوك بسبب ما تعانيه من خسائر.

وأعلنت شركة الأحذية والملابس الرياضية الألمانية أديداس اعتزامها بيع شركة ريبوك الأمريكية التابعة لها.

وقالت أديداس في بيان إنها "قررت بدء عملية رسمية تستهدف بيع ريبوك".