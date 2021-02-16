موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. أول رخصة لطائرة ومفاجأة جاجوار لتسلا

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

طانية، أن سياراتها ستصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2025.

منحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الموافقة على ترخيص أول مركبة أرضية-جوية هجينة يمكنها التحليق بسرعة 100 ميل في الساعة.

تطرح GMC الأمريكية المنتجة للشاحنات الأكثر شهرة في منطقة الخليج، نسخة جديدة لعام 2021 من شاحنتها المتميزة "كانيون".

سيارات الأجرة الصفراء في مدينة نيويورك، أصبح وجودها نادر في الشوارع، ومستقبلها غامضا، بعد عام على بدء الجائحة.

انطلق عهد تصنيع السيارات الرياضية فائقة الأداء بأودي مع فئة RS، بطراز RS2 Avant عام 1994، بمحرك توربيني ينتج قوة 311 حصانا.

اقتربت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا من التوصل إلى اتفاق لإنتاج سياراتها في الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، لأول مرة.

رغم تعدد العلامات التجارية، تعد الفروق بين بطاريات السيارات ليست كبيرة، كما أنه لا توجد توصيات بشأن الاسم التجاري المناسب لكل سيارة.