موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. الإمارات وجهة محبي المغامرات والطيران الأمريكي يتعثر

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لا تخلتف حركة السفر في لبنان عن الأوضاع العامة التي تضرب البلاد، حيث انهارت حركة السفر بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

فرضت أيسلندا اليوم الثلاثاء، مجموعة من القواعد شديدة الصرامة على السفر للحد من تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19).

تشهد "سياحة المغامرات" في دولة الإمارات إقبالا كبيرا من السائحين وانتعاشا ملحوظا خاصة في الصحراء والمناطق البرية والجبلية.

أظهرت بيانات حديثة اليوم الثلاثاء، عن هبوط حاد في الطلب على السفر الجوي بالولايات المتحدة بسبب تفشي جائحة كورونا.