أمريكا و4 دول أوروبية عن هجوم أربيل: يجب محاسبة الجناة

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية و4 دول أوروبية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.
وأكد وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا في بيان مشترك، ضرورة فتح تحقيق في الهجوم لمعرفة المسؤولين ومحاسبتهم، مشيرين إلى أنهم سيدعمون تحقيقات العراق لمعرفة الجناة ومحاسبتهم.
وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق الرد على تضرر القوات الأمريكية جراء هجوم أربيل، بالطريقة والتوقيت اللذين تراهما مناسبين.
ولاقى الهجوم الصاروخي الذي تبنته مليشيات موالية لإيران تطلق على نفسها اسم "سرايا أولياء الدم"، واستهدف مواقع متفرقة في أربيل إدانات عربية ودولية واسعة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عنه.
وأطلقت عدة صواريخ على أربيل عاصمة كردستان العراق، أصاب أحدها مجمّعاً عسكرياً في مطار المدينة تتمركز فيه قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
والهجوم هو الأول الذي يستهدف مرافق غربية عسكرية أو دبلوماسية في العراق منذ نحو شهرين، وأسفر عن مقتل شخص وجرح ستة آخرين بينهم جندي أمريكي.
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