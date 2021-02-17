نيوزيلندا تنهي وجودها في أفغانستان مايو المقبل

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، أنها ستنهي وجود بلادها العسكري الذي استمر 20 عاما في أفغانستان بحلول مايو/ أيار المقبل.

وقالت أردرن في بيان، الأربعاء، إن عملية الانتشار هي الأطول في تاريخ نيوزيلندا، مضيفة أنها أودت بحياة 10 جنود نيوزيلنديين.



وتابعت أردرن، أنه على مر السنين تم نشر أكثر من 3500 فرد في أفغانستان "وسيظل التزامهم باستبدال السلام بالصراع في الذاكرة".

وبحسب وزير الدفاع النيوزيلندي بيني هناري، هناك حاليا ستة أفراد من قوات الدفاع النيوزيلندية في أفغانستان.

وفي 2019، خفضت نيوزيلندا عدد أفرادها ضمن مهمة يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.