توقيف 19 متطرفا خططوا لهجمات إرهابية في روسيا

أعلنت الأجهزة الأمنية الروسية، الأربعاء، توقيف 19 متطرفا خططوا لهجمات إرهابية شمال القوقاز.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي أنه تم ضبط بحوزتهم أحزمة ناسفة وعبوات متفجرة وأسلحة آلية.
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وبين الحين والآخر، تطلق أجهزة الأمن في روسيا عمليات واسعة ضد أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء بمجموعات إرهابية من شمال القوقاز.
وغالبية المجموعات المسلحة في القوقاز الروسي بايعت تنظيم داعش الإرهابي وتوعدت روسيا بأعمال انتقامية ردا على تدخلها العسكري في سوريا.
وهناك حوالى 2900 مواطن روسي غالبيتهم ينحدرون من جمهوريات شمال القوقاز، انضموا إلى مجموعات إرهابية في سوريا والعراق بحسب جهاز الأمن الروسي.
وأعلنت أجهزة الأمن أنها أحبطت عدة مرات مخططات اعتداءات أعدها إرهابيون ضد المدن الكبرى الروسية.
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