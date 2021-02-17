كورونا حول العالم.. بريطانيا تسجل رقما قياسيا والمكسيك تتخطى مليوني إصابة

تمكن وباء "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد من التأثير على جميع دول العالم وحصد ملايين الأرواح.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 110 ملايين و35 ألفا و633 إصابة، الأربعاء.





فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و429 ألفا و811 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 84 مليونا و851 ألفا و754 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض "دوت الخليج الإخبارية" في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.





حملة للتطعيم في اليابان

أطلقت اليابان، الأربعاء، حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك قبل أقل من ستة أشهر على استضافة العاصمة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية.

وهناك نحو 40 ألفا من العاملين في المجال الصحي سيكونون في طليعة من يتلقون اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك".





ويشمل التطعيم 20 ألف طبيب وممرضة من الذين وافقوا على المشاركة في دراسة للآثار الجانبية المحتملة للقاح.

وسيتم إعطاء اللقاح لـ3.7 مليون من العاملين في المجال الصحي في مارس/آذار.

وبدءا من أبريل/نيسان، سيحل دور حوالي 36 مليونا ممن تزيد أعمارهم على 65 عاما للحصول على اللقاح.

وتعرضت حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا لانتقادات شديدة في الداخل بسبب إدارتها للأزمة أثناء جائحة فيروس كورونا.





تراجع وفيات بريطانيا

أظهرت البيانات الصادرة تسجيل بريطانيا رقما قياسيا جديدا للوفيات بكوفيد-19 خلال 28 يوما بلغ 799 حالة وتسجيل 10625 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات اليومية المستوى المسجل الإثنين والذي بلغ 230 وفاة.

وانخفض إجمالي عدد الوفيات خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 26 بالمئة مقارنة مع الأسبوع السابق.

وحالات الإصابة اليومية آخذة في التراجع أيضا.

وتظهر البيانات الرسمية أن 15.6 مليون شخص حصلوا الآن على الجرعة الأولى من اللقاح فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 546165.





أكثر من مليوني إصابة بالمكسيك



قالت وزارة الصحة في المكسيك إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز مليوني حالة بعد تسجيل 8683 حالة جديدة، الثلاثاء.

وبلغ عدد الحالات في البلاد حتى الآن مليونين و4575 كما تم تسجيل 1329 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 175986.





انخفاض في وفيات فرنسا

سجلت فرنسا 586 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 724 في الأسبوع الماضي، في حين انخفض متوسط الوفيات في سبعة أيام إلى 381 لتصبح أول مرة يقل فيها هذا المتوسط عن 400 منذ أواخر يناير /كانون الثاني.

وشملت هذه الوفيات 351 حالة وفاة في المستشفيات مقابل 412 يوم الإثنين و235 حالة وفاة في دور المسنين على مدى الأيام الأربعة الماضية، وعادة ما تبلغ وزارة الصحة عن وفيات دور المسنين يومي الثلاثاء والجمعة.

وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بالفيروس بمقدار 19590 حالة إلى 3.49 مليون، مقارنة بزيادة قدرها 18.870 حالة قبل أسبوع.





مصر تسجل 633 إصابة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، تسجيل 633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة وذلك مقابل 613 إصابة و56 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى الثلاثاء بلغ 175059 حالة من ضمنها 135670 حالة تماثلت للشفاء و10101 وفاة.