بعد التدريبات.. سفينة أمريكية تبحر قرب جزر خاضعة للصين

أبحرت سفينة حربية أمريكية، الأربعاء، بالقرب من جزر تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي.
يأتي ذلك ضمن عملية لحرية الملاحة تعد أحدث خطوة تتخذها واشنطن وتثير غضب الصين التي تعتبرها انتهاكا لسيادتها.
وقال الأسطول السابع الأمريكي إن المدمرة راسل "أكدت على حقوق وحريات الملاحة في جزر سبراتلي بما يتفق مع القانون الدولي".
وتأتي الخطوة الأمريكية في أعقاب تدريبات مشتركة أجرتها هذا الشهر حاملتا طائرات أمريكيتان ومجموعاتهما القتالية في بحر الصين الجنوبي ومرور سفينة حربية أخرى بالقرب من جزر باراسيل التي تسيطر عليها بكين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، نددت الصين بهذه الأحداث وقالت إنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادتها وأمنها.
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